Συνελήφθη επιχειρηματίας με βαρύ ποινικό παρελθόν στο Παλαιό Φάληρο

Έφερε πιστόλια και σουγιά

Το βράδυ της Τρίτης συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ επιχειρηματίας με βαρύ ποινικό παρελθόν και περισσότερες από 10 δικογραφίες σε βάρος. Ο 56χρονος συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή και πλαστογραφία.

Ο 56χρονος, που μάλιστα διατηρεί προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γεμάτα φωτογραφίες με καλλιτέχνες από τον χώρο της μουσικής και της ηθοποιίας, κρίθηκε ύποπτος ενώ οδηγούσε το όχημα του στην οδό Ζησιμοπούλου. Όπως διαπιστώθηκε έφερε παράνομα δύο πιστόλια (ένα κρότου, ένα με ξυσμένο σειριακό αριθμό), τρία φυσίγγια, δύο γεμιστήρες, καθώς κι έναν αναδιπλούμενος σουγιά συνολικού μήκους 16 εκατοστών. Επίσης, το δίπλωμα οδήγησης του ήταν πλαστό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αυτό, πάντως, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το ποινικό παρελθόν του 56χρονου ο οποίος από το 1997 έχει απασχολήσει πάνω από 10 φορές είτε με δικογραφίες, είτε με συλλήψεις. Μάλιστα, το μακρινό 1997 είχε σημανθεί για πρώτη φορά από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών για οπλοφορία, ληστεία και απόπειρα εκβίασης. Το 1998 θα συλληφθεί στο Μαρούσι για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων, ως ιδιοκτήτης καταστήματος. Το 2000 συλλαμβάνεται καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ανεκτέλεστη ποινή από τροχαία παράβαση, ενώ το 2001 για δικαστική απόφαση που είχε να κάνει με ηθική αυτουργία σε απόπειρα εκβίασης κατά συρροή, οπλοφορία κατά συρροή κ.ά. αδικήματα.

Το 2003 βρίσκεται ξανά με χειροπέδες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, ενώ μέχρι το 2024 απασχολεί πλείστες όσες φορές, ακόμη ως «υπάλληλος ΔΕΗ» που μπήκε σε σπίτι ηλικιωμένης και της πήρε τα χρυσαφικά. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι μετά απ’ όλες αυτές τις περιπέτειες με τον νόμο ο 56χρονος επιχειρηματίας θα… ησύχαζε, τον Σεπτέμβριο του 2025 θα βρεθεί και πάλι μπλεγμένος σε δικογραφία αυτή τη φορά για πυροβολισμούς στον αέρα, απειλή και επίθεση σε έναν ταξιτζή.

Παρ’ όλες τις δικογραφίες και τις συλλήψεις ο 56χρονος έβρισκε τρόπο να ξεγλιστράει και να μένει πίσω από τα κάγκελα για ελάχιστο έως και μηδενικό χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή τις επόμενες ημέρες.