Λύκος περιπλανιόταν στο Ποικίλο Όρος στο Χαϊδάρι

Οι οδηγίες του δασαρχείου στους πολίτες

Την ύπαρξη λύκου στο Ποικίλο Όρος στο Χαΐδάρι έκανε γνωστή σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου το δασαρχείο στο Αιγάλεω, έπειτα από αναφορά του Εξωραϊστικού, Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Δαφναίος Απόλλων» και αίτημα του δήμου Χαϊδαρίου για διερεύνηση της υπόθεσης.

Από το δασαρχείο έχουν σταλεί αναλυτικά σχετικές οδηγίες στους πολίτες:

Απαγορεύεται η παροχή τροφής (όπως και σε όλα τα είδη της άγριας πανίδας)

Απαγορεύεται η εγκατάλειψη νεκρών ζώων και ζωικών υπολειμμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις και ιδιαίτερα κοντά σε εγκαταστάσεις, οικίες, στάνες κ.α.

Σε βόλτες των σκύλων με τον ιδιοκτήτη τους στην ύπαιθρο, θα πρέπει να προκαλείται κάποιος θόρυβος για να δηλώνεται η παρουσία ανθρώπων που τα συνοδεύουν.

Σε περίπτωση συνάντησης με λύκο/λύκους και όταν το ζώο/α είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από τα 50 μέτρα, παρακολουθούμε τη συμπεριφορά του/τους (συχνά παρατηρούν τους ανθρώπους από περιέργεια και όχι επιθετική διάθεση) και ποτέ δεν προσεγγίζουμε τα ζώα. Καλούμε το σκύλο μας κοντά μας. Σε περίπτωση όπου ο λύκος ή οι λύκοι πλησιάζουν, εκφραζόμαστε με επιθετικό τόνο φωνής. Σε περιπτώσεις ή περιόδους όπου έχουν αναφερθεί περιστατικά συχνών εμφανίσεων λύκων σε μια περιαστική περιοχή, δεν αφήνουμε χωρίς επίβλεψη μικρής ηλικίας παιδιά να μετακινούνται ή να παίζουν μόνα τους στο ύπαιθρο. Προφανώς, αυτό συνίσταται ως επιθυμητό μέτρο ασφάλειας και για άλλους συνηθέστερους και πιο κοινούς καθημερινούς κινδύνους.

«Επίσης, παρακαλούνται οι πολίτες για την άμεση ενημέρωση του Δασαρχείου σε περίπτωση παρουσίας λύκου, καθώς -όπως αναφέρει η υπηρεσία- παρατηρείται το φαινόμενο να εμφανίζονται φωτογραφίες ή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να έχει ενημερωθεί το Δασαρχείο».