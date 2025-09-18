Νέα επίθεση λύκου σε γυναίκα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της στη Χαλκιδική

0

«Ήταν πάρα πολύ επιθετικός, έτοιμος να τον αρπάξει, να τον φάει»

Τον φόβο και τον τρόμο έχουν σπείρει οι λύκοι στη Χαλκιδική. Μετά την επίθεση που δέχτηκε μία 5χρονη στην παραλία του Νέου Μαρμαρά ένα ακόμη άγριο ζώο έβαλε στο στόχαστρο μία γυναίκα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της.

«Έτσι όπως περπατούσαμε εμφανίστηκε ο λύκος. Ήταν πάρα πολύ επιθετικός, έτοιμος να τον αρπάξει, να τον φάει δηλαδή από την πείνα του και εγώ εννοείται πήρα το σκυλάκι μου αγκαλιά κατευθείαν. Προσπάθησα να απομακρυνθώ, ερχόταν πάλι κοντά μου. Ήταν και άλλα άτομα εκεί, ευτυχώς κάνανε φασαρία και έφυγε» επεσήμανε το πρωί της Πέμπτης 18/9 μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η γυναίκα που δέχτηκε την επίθεση.

Όπως ανέφερε η ίδια, ο λύκος φαίνεται πεινασμένος και γι’ αυτό επιτίθεται σε μικρά ζώα.

«Είναι πεινασμένος. Και σε μένα ήρθε επειδή ήταν ο σκύλος, και το παιδάκι δηλαδή το είδε μικρό και κατάλαβε ότι είναι τροφή, γιατί συνήθως λένε ότι τρώει γάτες μέσα στο χωριό γι’ αυτό κατεβαίνει. Τον έχουν δει και στην αρχή του χωριού και στο τέλος και στη μέση του χωριού, τώρα αν είναι ο ίδιος ή είναι πολλοί δεν ξέρουμε», δήλωσε κλείνοντας.