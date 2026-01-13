Η ALTERLIFE πιστοποιείται από τον οργανισμό Great Place to Work

0

Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία

Η ALTERLIFE έλαβε επίσημα την Πιστοποίηση του Great Place to Work, μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις για το εργασιακό περιβάλλον και την κουλτούρα μιας εταιρίας. Η συγκεκριμένη αναγνώριση βασίζεται αποκλειστικά στις απαντήσεις των ίδιων των εργαζομένων της εταιρίας, γεγονός που καθιστά την πιστοποίηση πιο ουσιαστική και πολύτιμη.

Στην ALTERLIFE τον παλμό τον δίνουν οι 1.200 άνθρωποι μας

«Σε μια περίοδο μεγάλων επενδύσεων και εξέλιξης, για εμάς το σημαντικότερο είναι να δημιουργούμε καθημερινά ένα υποστηρικτικό περιβάλλον όπου όλοι νιώθουν ότι μπορούν να αναπτυχθούν, να εκφραστούν και να πετυχαίνουν περισσότερα.

Στην Alterlife η εμπειρία των ανθρώπων μας αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με την ποιότητα των υπηρεσιών μας όσο και με την εξαιρετική εμπειρία των μελών μας. Η τιμητική διάκριση μας με την πιστοποίηση από το Great Place to Work είναι η απόδειξη ότι βαδίζουμε σωστά – μαζί.» κ. Γεράσιμος Καρμίρης – Chief People & Transformation Officer της ALTERLIFE.

Ένα εργασιακό περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται με την ανάπτυξη της εταιρίας

Η ALTERLIFE τα τελευταία χρόνια επενδύει στρατηγικά όχι μόνο στις υποδομές, την τεχνολογία και τα νέα της γυμναστήρια, αλλά και στη συνεχή ενδυνάμωση των ανθρώπων της μέσα από:

Εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση.

και διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση. Ευκαιρίες εξέλιξης , με έμφαση στην εσωτερική ανέλιξη.

, με έμφαση στην εσωτερική ανέλιξη. Κουλτούρα συνεργασίας & συμπερίληψης , όπου η άποψη και η συμβολή κάθε εργαζομένου έχει αξία.

, όπου η άποψη και η συμβολή κάθε εργαζομένου έχει αξία. Σαφή προσανατολισμό στο wellbeing , ώστε η ομάδα της ALTERLIFE να βιώνει στην πράξη όσα προσφέρει στα μέλη της.

, ώστε η ομάδα της ALTERLIFE να βιώνει στην πράξη όσα προσφέρει στα μέλη της. Ισότητα αμοιβών μεταξύ των φύλων & εξατομικευμένες παροχές.

Η ALTERLIFE

Με 51 ιδιόκτητα και 39 συνεργαζόμενα γυμναστήρια και πάνω από 150.000 ενεργά μέλη, η ALTERLIFE έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υπηρεσιών λιανικής στην Ελλάδα. Τα τελευταία δύο χρόνια, η ALTERLIFE έχει επενδύσει περισσότερα από €18 εκατ. για τη δημιουργία 14 νέων γυμναστηρίων και την ανακαίνιση 6 υφιστάμενων, παραμένοντας απόλυτα προσηλωμένη στο όραμά της: να φέρει υψηλής ποιότητας επιλογές fitness κοντά σε κάθε Έλληνα, σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον.

Πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκεται μια υψηλής εξειδίκευσης ομάδα επαγγελματιών, που εγγυώνται καθημερινά εξατομικευμένη και υψηλής ποιότητας φροντίδα στις ανάγκες των μελών της ALTERLIFE .

Great Place to Work®

Η Great Place to Work αποτελεί τον παγκόσμιο φορέα αναφοράς για την κουλτούρα του εργασιακού περιβάλλοντος, με πάνω από 30 χρόνια έρευνας και παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες, υποστηρίζοντας τους οργανισμούς να καλλιεργήσουν περιβάλλοντα υψηλής εμπιστοσύνης και εξαιρετικής εμπειρίας εργαζομένων.