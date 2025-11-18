«Executive Diploma in Mat & Reformer Pilates»: Το απόλυτο πρόγραμμα εξειδίκευσης στον κλάδο του fitness από το ΑΛΦΑ studies

0

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ONLINE -ΕΝΑΡΞΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το Κέντρο Ανωτέρων Σπουδών ΑΛΦΑ studies σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη καινοτομεί και στον Τομέα Αθλητισμού, παρέχοντας Advanced Επαγγελματική Εξειδίκευση στον κλάδου του fitness & του coaching, με το κορυφαίο APS (Advanced Professional Studies) πρόγραμμα “Executive Diploma in Mat & Reformer Pilates” που παρέχεται διά ζώσης και μέσω e-learning (blended learning), με έναρξη στις 26 Νοεμβρίου.

Το εν λόγω Executive Diploma -διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους- αποτελεί ένα εξαιρετικά δημοφιλές πρόγραμμα εξειδίκευσης, που δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κάνουν reskilling στις γνώσεις τους στην Προπονητική ή/και τη Φυσικοθεραπεία, με στόχο να κατανοήσουν βαθύτερα τη φυσιολογία του σώματος και να συμβάλλουν στη βελτίωση της σωματικής υγείας των ασκούμενών τους. Η μέθοδος Pilates έχει αποδειχθεί ως ιδανική άσκηση για άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος -οστεοπενία/οστεοπόρωση, αρθρίτιδα, σκλήρυνση κατά πλάκας, παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης (σκολίωση, κύφωση, λόρδωση)- καθώς και για πρόληψη, ενδυνάμωση και αποκατάσταση τραυματισμών.

Δομή Προγράμματος

Φιλοσοφία PILATES

Αναπνοή

Κινησιολογία

Εξοπλισμός Pilates (40 ώρες Mat & Props -60 ώρες Reformer)

Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Δυσλειτουργιών

Δημιουργία Εξειδικευμένου Πλάνου Άσκησης

Πού απευθύνεται

Σπουδαστές /αποφοίτους ΣΑΕΚ Προπονητικής ή/και Φυσικοθεραπείας

Φοιτητές/αποφοίτους Σχολών Αθλητισμού

Εκπαιδευτές αθλητικών σωματείων

Προπονητές

Επαγγελματίες σε εργασιακή μετάβαση, που είναι λάτρεις του αθλητισμού και θέλουν να γίνουν pilates instructors

Σπουδές με ισχυρά πλεονεκτήματα

Διεθνής Πιστοποίηση ABC Certa Awards – Level 6

Βεβαίωση Σπουδών από το ΑΛΦΑ Studies, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «2», με αδειοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας

Ευέλικτη παρακολούθηση (blended learning)

Πιστοποιημένοι εισηγητές

Ολιγομελή τμήματα

Αυτοτελείς θεματικές ενότητες

