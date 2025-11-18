«Executive Diploma in Mat & Reformer Pilates»: Το απόλυτο πρόγραμμα εξειδίκευσης στον κλάδο του fitness από το ΑΛΦΑ studies

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ONLINE -ΕΝΑΡΞΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το Κέντρο Ανωτέρων Σπουδών ΑΛΦΑ studies σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη καινοτομεί και στον Τομέα Αθλητισμού, παρέχοντας Advanced Επαγγελματική Εξειδίκευση στον κλάδου του fitness & του coaching, με το κορυφαίο APS (Advanced Professional Studies) πρόγραμμα “Executive Diploma in Mat & Reformer Pilates” που παρέχεται διά ζώσης και μέσω e-learning (blended learning), με έναρξη στις 26 Νοεμβρίου.

Το εν λόγω Executive Diploma -διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους- αποτελεί ένα εξαιρετικά δημοφιλές πρόγραμμα εξειδίκευσης, που δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κάνουν reskilling στις γνώσεις τους στην Προπονητική ή/και τη Φυσικοθεραπεία, με στόχο να κατανοήσουν βαθύτερα τη φυσιολογία του σώματος και να συμβάλλουν στη βελτίωση της σωματικής υγείας των ασκούμενών τους. Η μέθοδος Pilates έχει αποδειχθεί ως ιδανική άσκηση για άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος -οστεοπενία/οστεοπόρωση, αρθρίτιδα, σκλήρυνση κατά πλάκας, παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης (σκολίωση, κύφωση, λόρδωση)- καθώς και για πρόληψη, ενδυνάμωση και αποκατάσταση τραυματισμών. 

Δομή Προγράμματος

  • Φιλοσοφία PILATES
  • Αναπνοή
  • Κινησιολογία
  • Εξοπλισμός Pilates (40 ώρες Mat & Props -60 ώρες Reformer)
  • Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Δυσλειτουργιών
  • Δημιουργία Εξειδικευμένου Πλάνου Άσκησης

Πού απευθύνεται

  • Σπουδαστές /αποφοίτους ΣΑΕΚ Προπονητικής ή/και Φυσικοθεραπείας
  • Φοιτητές/αποφοίτους Σχολών Αθλητισμού
  • Εκπαιδευτές αθλητικών σωματείων
  • Προπονητές
  • Επαγγελματίες σε εργασιακή μετάβαση, που είναι λάτρεις του αθλητισμού και θέλουν να γίνουν pilates instructors

Σπουδές με ισχυρά πλεονεκτήματα

  • Διεθνής Πιστοποίηση ABC Certa Awards – Level 6
  • Βεβαίωση Σπουδών από το ΑΛΦΑ Studies, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «2», με αδειοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας
  • Ευέλικτη παρακολούθηση (blended learning) 
  • Πιστοποιημένοι εισηγητές 
  • Ολιγομελή τμήματα
  • Αυτοτελείς θεματικές ενότητες 

Συνεργασίες 

  • ALTERLIFE
  • PLANET FITNESS
  • UNTHINK FITNESS REPUBLIC

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές στο πρόγραμμα:

  • http://alfa-studies.gr/
  • ΑΛΦΑ studies Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500
  • ΑΛΦΑ studies Πειραιά: Φίλωνος 39, 210 41 20313 -Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο)
  • ΑΛΦΑ studies Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117
  • ΑΛΦΑ studies Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406