«Executive Diploma in Mat & Reformer Pilates»: Το απόλυτο πρόγραμμα εξειδίκευσης στον κλάδο του fitness από το ΑΛΦΑ studies

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ONLINE -ΕΝΑΡΞΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Το Κέντρο Ανωτέρων Σπουδών ΑΛΦΑ studies σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη καινοτομεί και στον Τομέα Αθλητισμού, παρέχοντας Advanced Επαγγελματική Εξειδίκευση στον κλάδου του fitness & του coaching, με το κορυφαίο APS (Advanced Professional Studies) πρόγραμμα “Executive Diploma in Mat & Reformer Pilates” που παρέχεται διά ζώσης και μέσω e-learning (blended learning), με έναρξη στις 26 Νοεμβρίου.
Το εν λόγω Executive Diploma -διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους- αποτελεί ένα εξαιρετικά δημοφιλές πρόγραμμα εξειδίκευσης, που δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κάνουν reskilling στις γνώσεις τους στην Προπονητική ή/και τη Φυσικοθεραπεία, με στόχο να κατανοήσουν βαθύτερα τη φυσιολογία του σώματος και να συμβάλλουν στη βελτίωση της σωματικής υγείας των ασκούμενών τους. Η μέθοδος Pilates έχει αποδειχθεί ως ιδανική άσκηση για άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος -οστεοπενία/οστεοπόρωση, αρθρίτιδα, σκλήρυνση κατά πλάκας, παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης (σκολίωση, κύφωση, λόρδωση)- καθώς και για πρόληψη, ενδυνάμωση και αποκατάσταση τραυματισμών.
Δομή Προγράμματος
- Φιλοσοφία PILATES
- Αναπνοή
- Κινησιολογία
- Εξοπλισμός Pilates (40 ώρες Mat & Props -60 ώρες Reformer)
- Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Δυσλειτουργιών
- Δημιουργία Εξειδικευμένου Πλάνου Άσκησης
Πού απευθύνεται
- Σπουδαστές /αποφοίτους ΣΑΕΚ Προπονητικής ή/και Φυσικοθεραπείας
- Φοιτητές/αποφοίτους Σχολών Αθλητισμού
- Εκπαιδευτές αθλητικών σωματείων
- Προπονητές
- Επαγγελματίες σε εργασιακή μετάβαση, που είναι λάτρεις του αθλητισμού και θέλουν να γίνουν pilates instructors
Σπουδές με ισχυρά πλεονεκτήματα
- Διεθνής Πιστοποίηση ABC Certa Awards – Level 6
- Βεβαίωση Σπουδών από το ΑΛΦΑ Studies, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «2», με αδειοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας
- Ευέλικτη παρακολούθηση (blended learning)
- Πιστοποιημένοι εισηγητές
- Ολιγομελή τμήματα
- Αυτοτελείς θεματικές ενότητες
Συνεργασίες
- ALTERLIFE
- PLANET FITNESS
- UNTHINK FITNESS REPUBLIC
Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές στο πρόγραμμα:
- http://alfa-studies.gr/
- ΑΛΦΑ studies Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500
- ΑΛΦΑ studies Πειραιά: Φίλωνος 39, 210 41 20313 -Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο)
- ΑΛΦΑ studies Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117
- ΑΛΦΑ studies Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406