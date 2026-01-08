Τι συμβαίνει με τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ και τα αγροτικά μπλόκα

0

Πού και ποια ακυρώνονται και ποια εκτελούνται κανονικά

Πενήντα δρομολόγια από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, δεν θα εκτελεστούν συνολικά σήμερα, εξαιτίας του πλήρους αποκλεισμού των οδικών αξόνων από αγρότες και κτηνοτρόφους, όπως ανακοίνωσε το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, που γνωστοποιήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από πληροφόρηση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας για πλήρη αποκλεισμό όλων των εναλλακτικών διαδρομών από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, η διοίκηση του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης αποφάσισε την άμεση διακοπή όλων των δρομολογίων και στις δύο κατευθύνσεις, μέχρι νεωτέρας.

Οπως διευκρινίζει ο φορέας, για ζητήματα ακύρωσης εισιτηρίων, αλλαγής ημερομηνίας ή άλλες διευθετήσεις, οι επιβάτες θα ενημερωθούν τις επόμενες ημέρες και υπογραμμίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χαθεί το εισιτήριο όσων δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., Στέφανος Τσόλης, τόνισε ότι καθημερινά εκτελούνται συνολικά 50 δρομολόγια στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη- Αθήνα. Όπως επισήμανε, εάν δεν υπάρξει «χρυσή τομή» και συνεχιστούν και αύριο οι κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν αποφασίσει 48ωρο αποκλεισμό από σήμερα, τότε το πιο πιθανόν είναι και αύριο να μην πραγματοποιηθούν τα αντίστοιχα δρομολόγια.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για νεότερες εξελίξεις.

Κανονικά από τα ξημερώματα τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη- Αθήνα

Κανονικά θα πραγματοποιούνται από αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης προς Αθήνα και το αντίστροφο, όπως ενημερώνει με νέα ανακοίνωσή της η εταιρεία, η οποία δημοσιεύτηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κι ενώ τα σημερινά δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Αθήνα λόγω της κλιμάκωσης των αγροτικών μπλόκων στις εθνικές οδούς δεν πραγματοποιήθηκαν, όπως αναφέρει η επιχείρηση στη νεότερή της ανακοίνωση, από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών για την έναρξη διαλόγου, οι αγρότες δεσμεύονται πως θα παραμείνουν στα μπλόκα, «χωρίς όμως να εμποδίζουν την κυκλοφορία». Οι επικεφαλής των κινητοποιήσεων δήλωσαν ότι, «θα τραβήξουμε τα τρακτέρ στην άκρη», ανοίγοντας τον δρόμο για την απρόσκοπτη μετακίνηση των επιβατών, τονίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Στο πλαίσιο αυτό τα δρομολόγια της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης από τα ξημερώματα της Παρασκευής θα εκτελούνται πλέον κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΚΤΕΛ.

Το e-ticket της εταιρείας άνοιξε ήδη (στις 18:00), δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να προμηθευτούν online και με έκπτωση τα εισιτήριά τους για τα δρομολόγια που θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί.

Κανονικά τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πέλλας προς και από Θεσσαλονίκη

Κανονικά εκτελούνται όλα τα δρομολόγια από και προς Θεσσαλονίκη, παρά τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν λόγω των αγροτικών μπλόκων στη Χαλκηδόνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΤΕΛ Πέλλας που αναρτήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως επισημαίνεται, τόσο η επιβατική κίνηση, όσο και οι μεταφορές πραγματοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις, με την εξυπηρέτηση του κοινού να συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Ακυρώνονται για αύριο ορισμένα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πέλλας

Την ακύρωση συγκεκριμένων δρομολογίων για αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ΚΤΕΛ Πέλλας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από και προς Ιωάννινα, Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, καθώς και εκείνα που εξυπηρετούν τις γραμμές Βόλος, Λάρισα, Κατερίνη και Αλεξάνδρεια.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΤΕΛ Πέλλας καλεί το επιβατικό κοινό να προγραμματίσει ανάλογα τις μετακινήσεις του και να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας για τυχόν νεότερες εξελίξεις, ανάλογα με τη διαμόρφωση της κατάστασης στους οδικούς άξονες.