Πλήρης αποκλεισμός του κόμβου του Μπράλου από τους αγρότες

0

Έκλεισαν και την εθνική οδό και το επαρχιακό οδικό δίκτυο

Σε πλήρη αποκλεισμό του κόμβου του Μπράλου προχώρησαν οι αγρότες που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο σημείο, κλείνοντας τόσο την εθνική οδό όσο και όλους τους παράδρομους και το επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Λίγη ώρα μετά τον αρχικό αποκλεισμό, στο μπλόκο του Μπράλου κατέφθασαν δεκάδες τρακτέρ και Ι.Χ. αυτοκίνητα από το μπλόκο της Καρδίτσας, ενισχύοντας την κινητοποίηση. Παράλληλα, από νωρίς το πρωί αγρότες από την Αταλάντη και τον Δομοκό είχαν ήδη ενωθεί με τους συγκεντρωμένους.

Την ίδια ώρα, από τις 11:00 το πρωί, αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Κάστρου έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στην Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας.

Στο μπλόκο της Θήβας, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε κλείσιμο και του παλιού εθνικού δρόμου στην περιφερειακή της πόλης. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα απέκλειε πλήρως κάθε μετακίνηση από την παλιά εθνική οδό τόσο προς την Αθήνα όσο και προς τη Λαμία. Στο συγκεκριμένο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τα σημεία των εκτροπών της κυκλοφορίας

Στο μεταξύ, πολλά προβλήματα και αρκετή ταλαιπωρία περιμένουν όσους κινούνται στο εθνικό οδικό δίκτυο από τη Λαμία προς την Αθήνα και αντίστροφα. Αυτή την ώρα υπάρχει μόνο μία μικρή διέξοδος και αποκλειστικά για Ι.Χ. αυτοκίνητα, την οποία η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτή. Ήδη η κυκλοφορία των φορτηγών από τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα προς την Αθήνα διακόπτεται στη Λαμία, με τα βαρέα οχήματα να ακινητοποιούνται σε πάρκινγκ, πρατήρια καυσίμων και άλλους διαθέσιμους χώρους ακόμη και περιφερειακά της πόλης, καθώς δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διέλευσης.

Τα Ι.Χ. αυτοκίνητα διοχετεύονται αποκλειστικά στο παλιό εθνικό δίκτυο, διέρχονται μέσα από τη Λαμία και ακολουθούν τον παλιό δρόμο μέσα από καμποχώρια της Λαμίας προς την περιοχή του Μπράλου, διανύοντας περίπου 35 χιλιόμετρα ανηφορικής διαδρομής, με ένα μόνο ρεύμα κυκλοφορίας και πολλές στροφές, μέχρι να φτάσουν στον Μπράλο. Από εκεί συνεχίζουν μέσω της παλιάς εθνικής οδού προς Αμφίκλεια-Τιθορέα -Λιβαδειά -Θήβα, προκειμένου να καταλήξουν στον κόμβο της Ριτσώνας στο 75 χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και να κατευθυνθούν προς Αθήνα.

Ακόμη και τα οχήματα που κινούνται μετά τη διασταύρωση του Μπράλου προς την Αθήνα, υποχρεώνονται από την Τροχαία σε παράκαμψη στο ύψος του κόμβου των Λιβανάτων, στο 142ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού. Εκεί η κυκλοφορία εκτρέπεται προς την Αταλάντη και μέσω επαρχιακού δικτύου τα οχήματα φτάνουν μεταξύ Τιθορέας και Χαιρώνειας, συνεχίζοντας προς Λιβαδειά και Θήβα, ώστε να καταλήξουν και πάλι στον κόμβο της Ριτσώνας.

Για τα οχήματα που κινούνται από την Αθήνα προς τη Λαμία, η εκτροπή είναι υποχρεωτική από τη διασταύρωση της Ριτσώνας στο 75ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Η κυκλοφορία κατευθύνεται προς Θήβα και στη συνέχεια μέσω της παλιάς εθνικής οδού Λιβαδειάς-Τιθορέας-Αμφίκλειας, μέχρι τον Μπράλο και τη Λαμία. Τα βαρέα οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα σε διάφορα σημεία, ενώ μόνο τα Ι.Χ. έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν μέσω του παλιού οδικού δικτύου και να φτάσουν εντός της πόλης της Λαμίας για να συνεχίσουν προς Βορρά.

Παράλληλα, η Αστυνομία έχει στήσει και δεύτερο σημείο ελέγχου στην εθνική οδό, μετά τα Καμένα Βούρλα, για τα οχήματα που ανεβαίνουν από Αθήνα προς Λαμία. Στη διασταύρωση της Σκάρφειας, οι οδηγοί υποχρεούνται σε εκτροπή προς επαρχιακό δρόμο με κατεύθυνση Ρεγγίνι-Μόδι, ώστε να καταλήξουν εκ νέου στην παλιά εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Τιθορέας και να συνεχίσουν προς Μπράλο και Λαμία.

Τα ίδια ισχύουν και για τα ΙΧ που κινούνται από Ρίο-Αντίρριο προς Άμφισσα και Λαμία, καθώς από το ύψος του Μπράλου κατευθύνονται όπως όλα τα οχήματα στο παλιό εθνικό δίκτυο προς Λαμία ενώ εκατοντάδες φορτηγά ακινητοποιούνται από την Γραβιά μέχρι τον Μπράλο.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν τον αποκλεισμό του Μπράλου τουλάχιστον έως αύριο Παρασκευή το βράδυ ενώ αναμένεται να αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των μπλόκων, προκειμένου να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών.