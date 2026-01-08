Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας – «Γιωργάρα, στο καλό», ο επικήδειος που εκφώνησε ο Στρατής Λιαρέλλης

0

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και εκπρόσωποι της πολιτικής και κοινωνικής ζωής για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών.

Η τελετή οργανώθηκε, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, σε κλίμα σεβασμού και διακριτικότητας, με την παράκληση αντί στεφάνων να γίνονται δωρεές σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Στην κηδεία παραβρέθηκαν πολιτικοί και εκπρόσωποι κομμάτων, ανάμεσά τους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός. Επίσης, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ‑Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και άλλοι εκπρόσωποι κομμάτων και φορέων, που τίμησαν με την παρουσία τους τον δημοσιογράφο. Στεφάνια είχαν επίσης αποσταλεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο.

Ο Στρατής Λιαρέλλης, διευθυντής ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στενός φίλος και συνεργάτης του Γ. Παπαδάκη επί δεκαετίες, εκφώνησε τον επικήδειο λόγο, βαθιά συγκινημένος. Αναφέρθηκε στη μακρά πορεία του Γ. Παπαδάκη στον χώρο της ενημέρωσης, στη δέσμευσή του να υπηρετεί την αλήθεια και στην άμεση σχέση που είχε με το κοινό. Υπογράμμισε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης δεν ήταν απλώς ένας παρουσιαστής, αλλά ένας άνθρωπος που έγινε οικείος σε γενιές τηλεθεατών, με σταθερή φωνή, ανθρώπινη προσέγγιση και βαθιά αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και τόνισε ότι η απώλεια αυτή αφήνει ένα κενό στην ελληνική τηλεόραση, αλλά και στις καρδιές όσων άκουγαν καθημερινά την εκπομπή που παρουσίαζε με συνέπεια δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, ο Στρ. Λιαρέλλης έκανε λόγο για «έναν τεράστιο άνθρωπο και έναν ανιδιοτελή χαρακτήρα» και τονίζοντας πως «ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος».

«Δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο, έναν φίλο, έναν αδερφό, έναν πατέρα ή έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος.

Μοναδικό του κριτήριο αποτέλεσε σε όλη του τη ζωή να υπερασπιστεί την αλήθεια με κάθε κόστος. Μόνο όποιος είχε μιλήσει έστω και για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του καταλάβαινε τι σήμαινε για αυτόν. Η απώλειά του είναι δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του, για τον ΑΝΤ1 με τον οποίο συνεργάστηκε 37 χρόνια, από την πρώτη μέρα που ο Μίνως Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1. Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δυο τους όπως πάντα με ένταση, με καβγά, με χιούμορ. Θα βρουν και κάποιον και θα του κάνουν πλάκα. Θα γελούν και οι δυο τους.

Για όλους εμάς, τους συναδέλφους δημοσιογράφους του, ο Γιώργος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω κάτι που ισχύει και για όλους τους υπαλλήλους του ΑΝΤ1, γιατί ο Γιώργος όλους τους αντιμετώπιζε ισότιμα. Ο Θοδωρής Κυριακού, με τον οποίο συμπορεύτηκε 30 χρόνια, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας υποκλινόμαστε με αγάπη και σεβασμό στον Γιώργο.

Γιώργο, κάθε ημέρα ο κόσμος άκουγε επί δεκαετίες μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα όλοι λέμε καλό παράδεισο.

Για μένα ήταν αδερφός. Στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του. Βίωσα καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφούν. Ξέρω από πρώτο χέρι τα σπάνια χαρίσματά του, το ήθος, την ηθική, τις αρχές του, τον χαρακτήρα του.

«Γιωργάρα, στο καλό», είπε ο Στρατής Λιαρέλλης.

Εκ μέρους πολιτικών φορέων, οι δηλώσεις στρέφονταν γύρω από τη μεγάλη επιρροή του έργου του Γ. Παπαδάκη και τη συμβολή του στον δημόσιο διάλογο.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της. Παράλληλα έχει παρακαλέσει όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»