Κλιμακώνουν τον αγώνα οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία με αποκλεισμούς δρόμων

Δηλώνουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου επίσης στον Ε65, των Τρικάλων. Οι αγρότες πραγματοποίησαν συνελεύσεις, στις οποίες αποφάσισαν κλιμάκωση των αγωνιστικών τους κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, οι αγρότες των Τρικάλων μεθαύριο Πέμπτη θα μεταβούν στο Μουργκάνι, όπου θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό. Οι αγρότες της Καρδίτσας αποφάσισαν για την ερχόμενη Πέμπτη κάθοδο με τρακτέρ στο Μπράλο της Φθιώτιδας, προκειμένου να αποκλείσουν κάθε σημείο μετακίνησης από και προς την Αθήνα.

Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω και θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, γιατί για αυτούς είναι θέμα επιβίωσης.