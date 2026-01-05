Κλείνουν και τα δύο ρεύματα της εσωτερικής περιφερειακής οδού στην Θεσσαλονίκη, λόγω εργασιών για το Flyover

0

Από Παρασκευή βράδυ και για 48 ώρες θα τεθεί σε ισχύ καθολικός αποκλεισμός

Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του Flyover.

Για την εκτέλεση της κατεδάφισης, από την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στις 11 το βράδυ και για 48 ώρες θα τεθεί σε ισχύ καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στην Θεσσαλονίκη στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαία)

Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα/Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου από τις 6 το πρωί θα εφαρμοσθεί επιπροσθέτως, για λόγους ασφαλείας, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην γέφυρα Πυλαίας-Πανοράματος.