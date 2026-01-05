Θάνατος 30χρονου στην Πάτρα: Υλικό από κάμερες ασφαλείας εξετάζει η Αστυνομία

0

Δικάζονται οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού μαγαζιού

Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας του νυχτερινού μαγαζιού στην Πάτρα, όπου σημειώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός του 30χρονου βρίσκεται από χθες στα χέρια της αστυνομίας. Καρέ – καρέ οι έμπειροι αστυνομικοί εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άτυχος Κώστας.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του 30χρονου προήλθε από ισχαιμία στο μυοκάρδιο εξαιτίας των χτυπημάτων. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 5 άτομα ως δράστες, τα οποία έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις της νύχτας και για ναρκωτικά. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ισχυρές είναι οι αστυνομικές δυνάμεις έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας όπου δικάζονται με την αυτόφωρη διαδικασία οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου. Στο σημείο επικρατεί ένταση καθώς συγγενείς και φίλοι του 30χρονου έχουν κλείσει την Οδό Γούναρη και ζητούν δικαίωση.