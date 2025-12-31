Αποκαταστάθηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών των γιατρών στο σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης φαρμάκων

0

Μετά από παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) αποκαταστάθηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών των ιατρών στο σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης φαρμάκων.

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή προς τον ΕΟΠΥΥ, με την οποία έθετε το σοβαρό ζήτημα των σημαντικών καθυστερήσεων στην αποζημίωση των ιατρών που συμμετέχουν στο σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης φαρμάκων.

Στην επιστολή του επεσήμανε ότι πολλοί ιατροί παρέμεναν απλήρωτοι για χρονικό διάστημα που ξεπερνούσε το ένα έτος, γεγονός που πλήττει την αξιοπιστία του συστήματος, δυσχεραίνει την καθημερινή άσκηση του ιατρικού έργου και υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία μιας κρίσιμης διαδικασίας για την πρόσβαση των ασθενών στη φαρμακευτική τους αγωγή.

Κατόπιν της παρέμβασης του ΙΣΑ, το ζήτημα επιλύθηκε με την καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους ιατρούς που συμμετέχουν στο σύστημα, ενώ διασφαλίστηκε ότι εφεξής οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεχίσει να παρεμβαίνει δυναμικά, για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ιατρών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των κρίσιμων μηχανισμών του συστήματος υγείας προς όφελος των ασθενών και της Δημόσιας Υγείας», τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.