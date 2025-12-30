Πάτρα: Άνοιξε η μεγάλη περιμετρική οδός της πόλης μετά την απόφαση των αγροτών να άρουν προσωρινά τον αποκλεισμό

0

Η ενημέρωση από την «Ολυμπία οδό»

Στην κυκλοφορία δόθηκε εκ νέου η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, μετά την απόφαση που έλαβαν αγρότες και κτηνοτρόφοι να άρουν προσωρινά τον αποκλεισμό του δρόμου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με την «Ολυμπία οδό», η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου, στην κατεύθυνση προς τον Πύργο.

Στο μεταξύ, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας μετέβησαν από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου στο κέντρο του Αγρινίου, όπου εκεί πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στα πολιτικά γραφεία των βουλευτών της ΝΔ.