Μία ακόμη επιχείρηση διάσωσης 47 μεταναστών στα νότια της Κρήτης

Συνεχίζονται οι ροές από την Αφρική

Μια ακόμη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί, σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 47 αλλοδαπούς.

Πιο συγκεκριμένα, τα 47 άτομα εντοπίστηκαν 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ενώ η ασφαλής μεταφορά τους στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, έγινε με σκάφος της Frontex.

Μέσα στις επόμενες ώρες, αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τοπικές αρχές, ανάμεσά τους βρίσκονται και γυναίκες, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.