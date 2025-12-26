Το Σάββατο η νέα σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων – «Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές»

0

Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση

Στα σημεία των κινητοποιήσεων πέρασαν Χριστούγεννα οι αγρότες, πραγματοποιώντας συμβολικές δράσεις και παραμένοντας σε επιφυλακή για τις επόμενες κινήσεις τους.

To επόμενο κρίσιμο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο (27/12) στις 12:30 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας.

Όπως επισημαίνουν οι αγρότες, η σύσκεψη αυτή θα αποτελέσει προπαρασκευαστικό στάδιο για πανελλαδική συνάντηση, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία και ενδεχόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Οι παραγωγοί δηλώνουν ότι έως τώρα δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Οι ημέρες των Χριστουγέννων βρήκαν αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους στα μπλόκα, με σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες και αποτελεσματικές λύσεις στα αιτήματά τους. «Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές! Είμαστε αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε τον αγώνα για την επιβίωση μας, δεν φεύγουμε με άδεια χέρια και ψίχουλα», διαμηνύουν, καταγγέλλοντας παράλληλα απόπειρες καταστολής, εκφοβισμού, εισαγγελικών παρεμβάσεων αλλά και καλλιέργειας κοινωνικού αυτοματισμού, πρακτικές που –όπως υποστηρίζουν– αξιοποιεί η κυβέρνηση προκειμένου να κάμψει τις κινητοποιήσεις τους.

Από την πλευρά του, το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει τις προσπάθειες να περιορίσει τη δυναμική των αγροτικών μπλόκων, επιμένοντας στη ρητορική του κοινωνικού αυτοματισμού, σε μια συγκυρία όπου –σύμφωνα με τους ίδιους τους αγρότες– η κοινωνική στήριξη προς τον αγώνα τους είναι ευρεία.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι 16+4 αιτήματα έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης, ενώ άλλα επτά δεν μπορούν να προχωρήσουν «είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά». Οι αγρότες, ωστόσο, απαντούν πως «χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις».

«Δεν μπορούμε να συζητάμε για διάλογο όταν ακούμε την κυβέρνηση να λέει ότι είναι μαξιμαλιστικά τα αιτήματα μας και ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί περιορισμοί όταν δίνει δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους εφοπλιστές. Αυτοί γιατί έχουν εγγυημένο εισόδημα, αφορολόγητο πετρέλαιο; Να βρει τα χρήματα και να μας δώσει αυτά που διεκδικούμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρίζος Μαρούδας, εκπροσωπώντας τη συντονιστική επιτροπή του μπλόκου της Νίκαιας.

Τα τρακτέρ παραμένουν αυτές τις ημέρες παραταγμένα στις άκρες των δρόμων, χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, ώστε να διευκολύνονται οι μετακινήσεις των εκδρομέων και των αδειούχων την περίοδο των εορτών. Από την πλευρά τους οι αγρότες επισημαίνουν ότι η στάση αυτή τηρείται με δική τους πρωτοβουλία, σημειώνοντας ωστόσο πως η ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν εντολών, έχει σε ορισμένες περιπτώσεις κλείσει δρόμους που οι ίδιοι είχαν ανοίξει, όπως συνέβη και την προπαραμονή των Χριστουγέννων. Σε κάθε περίπτωση, στις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, διασφαλίζοντας την ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι και η επιστροφή των εκδρομέων μετά την Πρωτοχρονιά θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτούς δρόμους, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι μετά τις γιορτές επίκειται νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, στα μπλόκα πραγματοποιούνται συσκέψεις και συνελεύσεις, όπου συζητείται η συνέχεια του αγώνα. Οι τελικές συλλογικές αποφάσεις θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου.

Βόρεια Ελλάδα

Τις αποφάσεις τους για την πορεία των κινητοποιήσεών τους μετά τα Χριστούγεννα λαμβάνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στη βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με εκπροσώπους τους από τα Μάλγαρα, η πρόταση που εξετάζεται είναι ο αποκλεισμός των διοδίων στο ρεύμα προς την Αθήνα, αύριο Σάββατο (27/12) στις 12 το μεσημέρι. Αύριο το μεσημέρι θα συνεδριάσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, το Δερβένι, τα Κερδύλλια και το Νησέλλι ενώ οι παραγωγοί της Χαλκηδόνας δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του κόμβου, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας αύριο στις 3 με 4 το απόγευμα και για δύο με τρεις ώρες.

Σε ό,τι αφορά τα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, εκπρόσωποι των παραγωγών από την Εξοχή επισημαίνουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμών ενώ θα συνεδριάσουν το απόγευμα.

Σχετικά με τα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με τους αγρότες από το μπλόκο των Ευζώνων, ελήφθησαν αποφάσεις μετά από επικοινωνία με το συντονιστικό όλης της χώρας και αύριο στις 12 το μεσημέρι θα κλείσει το τελωνείο και για τα φορτηγά και για τα ΙΧ αυτοκίνητα. Η διάρκεια των αποκλεισμών θα προσδιοριστεί στη συνέχεια. Στο τελωνείο της Νίκης οι αποφάσεις θα ληφθούν το απόγευμα.

Τότε θα συνεδριάσουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι αναφέρουν ότι προτίθενται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον κόμβο του Ορμενίου και στο Τελωνείο των Κήπων, τα δύο σημεία του Νομού Έβρου στα οποία παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που είναι σε εξέλιξη. Τα μέλη των Αγροτικών Συλλόγων του Νομού -τα οποία είχαν ανακοινώσει το προσωρινό άνοιγμα των μπλόκων στα συγκεκριμένα σημεία ενόψει των Χριστουγέννων- θα αποφασίσουν κατά τις αυριανές συνελεύσεις τους για τη συνέχεια και τη μορφή των επόμενων κινητοποιήσεών τους.