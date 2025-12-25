Τραγωδία στην Ημαθία: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από τροχαίο στο Νησέλλι

0

Συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα περίπου στις 05:50 το πρωί στο Νησέλλι Ημαθίας, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα που οδηγούσε 22χρονος συγκρούστηκε με όχημα 24χρονου.

Όπως τονίζεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, από τη σύγκρουση ο 22χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ τραυματίστηκε και ένας 20χρονος που επέβαινε στο ίδιο όχημα. Στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ο 24χρονος οδηγός, ένας 60χρονος και μια 67χρονη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.