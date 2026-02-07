Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Μοτοσικλετιστής παρέσυρε πεζό στο Πικέρμι

0

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου στη λεωφόρο Μαραθώνος στο ύψος του Πικερμίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ραφήνα, όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού, που οδηγούσε 46χρονος παρέσυρε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, 51χρονο πεζό που επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα.

Ο 51χρονος μεταφέρθηκε με τραύματα, στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα ενώ ο 46χρονος νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο εκτός κινδύνου, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.