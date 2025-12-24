Με αλυσίδες η κίνηση των οχημάτων σε σημεία του οδικού δικτύου στην Πέλλα προς το χιονοδρομικό κέντρο του «Βόρα»

0

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή

Απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου στη Πέλλα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομική διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας οι αλυσίδες είναι απαραίτητες για την κίνηση από το 15o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Κερασιάς- Χιονοδρομικού Κέντρου "Βόρα", καθώς και από το 18o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Άρνισσας-Χιονοδρομικού Κέντρου "Βόρα".

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, οι αστυνομικές Αρχές υπενθυμίζουν ότι είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες όλων των οχημάτων που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο της Πέλλας.