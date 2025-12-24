Προφυλακίστηκαν οι 12 κατηγορούμενοι από το κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στα σχολεία

0

Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται έξι ανήλικοι

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δώδεκα κατηγορούμενοι ως μέλη κυκλώματος που διακινούσε κάνναβη και κοκαΐνη ακόμα και μέσα σε σχολεία σε Νέα Χαλκηδόνα, Άνω Πατήσια και Νέα Φιλαδέλφεια.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που πήραν το δρόμο για τη φυλακή είναι και έξι ανήλικοι. ενώ αρχηγικός ρόλος αποδίδεται σε έναν 20χρονο και έναν 19χρονο οι οποίοι, μάλιστα, φέρονται να χρησιμοποιούσαν τις κώδικες ονομασίες «Φρατέλο», «Κοντός ή Ζούμπο».

Σύμφωνα με τις αρχές στην … υπηρεσία των δυο κεντρικών προσώπων βρίσκονταν 10 κατηγορούμενοι , ορισμένοι εκ των οποίων ανήλικοι, που επίσης έφεραν κώδικές ονομασίες όπως Νίτσε, Πίπης, Φέσι, Φλόρι, και Φαρούκ.

Η ανακριτική διαδικασία ήταν μαραθώνια καθώς οι απολογίες ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα με ανακριτή και εισαγγελέα να αποφασίζουν την προφυλάκιση όλων των κατηγορουμένων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι 12 κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι πωλούσαν ναρκωτικά ισχυριζόμενοι ότι είναι χρήστες.

Σύμφωνα με την κατηγορία, τα μέλη του κυκλώματος ήταν υποχρεωμένα να υπακούουν σε αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, η μη τήρηση των οποίων επέσυρε χρηματικές κυρώσεις, άσκηση σωματικής βίας, ακόμα και υποβολή σε βασανιστήρια.

Ρεπορτάζ; Μαρία Ζαχαροπούλου