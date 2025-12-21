Παραμένουν στους δρόμους οι αγρότες, αλλά δεν θα εμποδίσουν την μετακίνηση των εκδρομέων για τις γιορτές – Η εικόνα των μπλόκων

0

Οι παραγωγοί κατηγορούν την κυβέρνηση για αδιαλλαξία

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και παραμένουν με τα τρακτέρ τους σε κομβικά σημεία των εθνικών οδών.

Καρδίτσα - Τρίκαλα: Ενισχύουν τις δυνάμεις τους οι αγρότες στον Ε65

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας - Ε65, σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Επίσης και σήμερα θα προβούν στο άνοιγμα των διοδίων, ενώ καταφθάνουν στο σημείο και άλλα τρακτέρ, για την ενίσχυση των δυνάμεών τους.

Λάρισα: Παραμένουν στον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες

Αλλά και οι αγρότες της Λάρισας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στον κόμβο της Νίκαιας. Το σημείο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους των πανελλαδικών αγροτικών κινητοποιήσεων, με τη συμμετοχή παραγωγών από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Χθες οι αγρότες, «σήκωσαν» τις μπάρες των διοδίων, επέτρεψαν τη διέλευση των οχημάτων και μοίρασαν προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς. Παράλληλα, διένειμαν φυλλάδια με τα αιτήματα τους.

Για σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί νέα γενική συνέλευση των αγροτών και κτηνοτρόφων που είναι συγκεντρωμένοι στη Νίκαια, κατά την οποία αναμένεται να αποτιμήσουν την έως τώρα πορεία των κινητοποιήσεων και να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στο τραπέζι της συζήτησης βρίσκονται διαφορετικά σενάρια κλιμάκωσης, με πιθανή υιοθέτηση νέων μορφών δράσης το αμέσως επόμενο διάστημα.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, πάντως, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αγροτών, προβλέπεται να επιτρέπεται η ομαλή και απρόσκοπτη διέλευση των εκδρομέων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυξημένη εορταστική κίνηση ενόψει των Χριστουγέννων, χωρίς ωστόσο να αναστέλλεται συνολικά ο αγώνας τους.

Ιωάννινα: «Δεν κλείνουμε δρόμους, ανοίγουμε δρόμους για όλη την κοινωνία»

Κινητοποίηση στα διόδια της Τύριας, στο 46ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, πραγματοποίησαν οι αγρότες των Ιωαννίνων στις 12 το μεσημέρι.

Με σύνθημα «δεν κλείνουμε τους δρόμους, τους ανοίγουμε», αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, κάλεσαν σε μαζική παρουσία στα διόδια της Τύριας, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό δράσης, αναμένεται να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων για 4 ώρες ώστε να γίνεται ελεύθερα η διέλευση των οχημάτων.

Στο δελτίο Τύπου, που εξέδωσε το μπλόκο Καλπακίου επισημαίνεται ότι «το άνοιγμα των διοδίων έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, με στόχο τη διάψευση του αφήγηματος, ότι οι κινητοποιήσεις δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία».

«Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι δίνουν έναν δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή τους. Δεν κλείνουμε δρόμους, ανοίγουμε δρόμους για όλη την κοινωνία», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας καθώς και της Πελοποννήσου

Την πρόθεσή τους να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των διερχόμενων οχημάτων, ανακοίνωσαν οι αγρότες της Εύβοιας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους μετά τον πολύωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, η παρέμβαση στα διόδια των Αφιδνών αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 17:00.

Παράλληλα, οι αγρότες έχουν προαναγγείλει νέο τρίωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας για αύριο, από τις 18:00 έως τις 21:00. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριες οδοί, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στο μεταξύ, στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης, μετά τον χθεσινό αποκλεισμό όλων των παράδρομων και του βοηθητικού οδικού δικτύου, σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί νέες παρεμβάσεις. Όπως εξηγούν οι αγρότες, λόγω της αυξημένης κυκλοφοριακής πίεσης επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων από κοντινούς παράδρομους που χθες παρέμεναν κλειστοί.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στα μπλόκα του Κάστρου Βοιωτίας και της Θήβας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς νέους αποκλεισμούς. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις, στις οποίες οι αγρότες θα επανεξετάσουν τη στάση τους και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω κλιμάκωση ή μη των κινητοποιήσεων.

Όπως τονίζουν, καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα θα παραμείνουν ενεργά, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης του αγώνα τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, όπως σημειώνουν.

Νέες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματίσει για σήμερα Κυριακή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, στις 11:00 αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή των Καλαβρύτων προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της πόλης των Καλαβρύτων, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματίσει να στήσουν μπλόκο για μία ώρα στις 20:00 στον κόμβο του Κουβαρά, της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων, κοντά στο Αγρίνιο.

Παράλληλα, παραμένει για 16η συνεχόμενη μέρα το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγγελοκάστρου.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας προγραμματίζουν να ανοίξουν απόψε στις 20:00 τα διόδια της Κλόκοβας στην «Ιονία» οδό, που βρίσκονται αναμασά σε Αντίρριο και Μεσολόγγι.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 14η ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου - Πατρών - Κορίνθου.

Στο μεταξύ, για την Τρίτη και την Τετάρτη προγραμματίζουν να ανοίξουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολύνουν όσους πρόκειται να ταξιδέψουν για την εορταστική περίοδο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία, ενώ το βράδυ του Σαββάτου συμμετείχαν στο άνοιγμα των διοδίων του Ρίου, στην «Ολυμπία» οδό.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στα Λεχαινά, ενώ στήθηκε και τρίτο μπλόκο, στην εθνική οδό Πατρών - Τρίπολης, «111», στο ύψος της διασταύρωσης της Αμαλιάδας.

Δεν άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου, οι αγρότες μοιράζουν όσπρια και κηπευτικά

Δεν άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου αγρότες όπως είχαν προγραμματίσει για σήμερα και όπως έκαναν χθες το μεσημέρι. Οι παραγωγοί από τα αγροτικά μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας ενημερώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ότι «χθες το άνοιγμα έγινε με τη συναίνεση της εταιρείας Εγνατία ΑΕ, σήμερα θα ήταν με ευθύνη, των αγροτών».

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αγρότες που βρίσκονται στα διόδια Ωραιοκάστρου οι αστυνομικοί τους εξήγησαν ότι «αν ασκήσουμε εμείς οι αγρότες κάποια βία θα έχουμε τις ευθύνες που ορίζει ο νόμος». Οι αγρότες παραμένουν στο σημείο με τα διόδια να λειτουργούν κανονικά και μοιράζουν στους διερχόμενους όσπρια και κηπευτικά ενώ ενημερώνουν για τα αιτήματά τους

Κλειστή η εθνική οδός στα Μάλγαρα

Κλειστή παραμένει και σήμερα η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης και από τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα είναι κλειστό για 21η μέρα. Οι παραγωγοί έχουν δηλώσει ότι θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας την Τρίτη το πρωί προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους.

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ ΜΠΕ, μέλη της συντονιστικής του μπλόκου των Μαλγάρων είναι σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την αστυνομία καθώς όπως λένε οι Αρχές τους έχουν θέσει ζήτημα ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων κατά την μεγάλη έξοδο των Χριστουγέννων αλλά και το θέμα της αποφυγής μετακίνησης πεζών στο οδόστρωμα που είναι ταχείας κυκλοφορίας και τους έχουν ζητήσει να απομακρύνουν παράπηγμα που έχουν στήσει, τρακτέρ. «Δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινήσουμε κάτι, να οριοθετήσουν το δρόμο και θα γίνει η κυκλοφορία μια χαρά» υποστηρίζουν.

«Κανείς δεν θα ήθελε να κάνει γιορτές στα μπλόκα, θα μείνουμε μέχρι να μπορούμε να φύγουμε», υποστηρίζουν και οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης στο μπλόκο στα «πράσινα φανάρια» που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στις άκρες του οδοστρώματος στον κόμβο πριν το αεροδρόμιο. Η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή και η κυκλοφορία διεξάγεται με εκτροπές από την Τροχαία.

«Ασαφείς οι απαντήσεις»

Στις αναφορές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης περί «παράλογων απαιτήσεων», απάντησαν οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα πετώντας το μπαλάκι στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για αδιαλλαξία.

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του υπουργού και το νέο μήνυμα του πρωθυπουργού, χαρακτηρίζουν τις κυβερνητικές τοποθετήσεις «ασαφείς» και ζητούν «να σταματήσει η κυβέρνηση την αδιάλλακτη στάση της».

Όπως επισημαίνουν, «τα προβλήματά μας είναι προβλήματα και της κοινωνίας», προσθέτοντας ότι «η δική μας νίκη θα είναι μία νίκη για όλους».

Ασκούν έντονη κριτική, σημειώνοντας πως «υπάρχουν λεφτά για εφοπλιστές και επιχειρηματίες, αλλά όχι για τους αγρότες». Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η «στήριξη της υπαίθρου και του πρωτογενούς τομέα είναι εθνικής σημασίας».

Άλλωστε, όπως τονίζουν, «αν είχε ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων μας, δεν θα ήμασταν στους δρόμους, θα ήμασταν και εμείς στα σπίτια μας με τις οικογένειές μας».

Η στάση αυτή αποτελεί την απάντηση των αγροτών στο κάλεσμα της κυβέρνησης, δια στόματος πρωθυπουργού, για διάλογο. Στην καθιερωμένη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε «ότι είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο», απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση στους αγρότες «να σεβαστούν το κοινωνικό σύνολο».