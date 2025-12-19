Σοκαριστικό τροχαίο στην Λάρισα: Σκοτώθηκε γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό

0

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Λάρισα. Λίγο μετά τις 3 μ.μ. επί της οδού Βόλου, στο ύψος του «Λαμπίκο», μια γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να βρεθεί κάτω από τις ρόδες του οχήματος.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, την απεγκλώβισαν, ωστόσο ήταν αργά, καθώς η άτυχη γυναίκα δυστυχώς κατέληξε, όπως αναφέρει δημοσίευμα του onlarissa.gr.