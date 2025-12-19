Συνελήφθησαν δυο νέοι στο Ρέθυμνο για ναρκωτικές ουσίες και όπλα

0

Αξιοποιήθηκαν πληροφορίες από την Αστυνομία

Συνελήφθησαν δυο 24χρονοι και 25χρονος χθες σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, όλοι τους ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες και όπλα.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά την αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης που οδήγησαν τις αρχές να εντοπίσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους και σε χώρους που χρησιμοποιούσαν με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ρεθύμνης κατά την διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9,2 γραμμάρια κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 220 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, δύο ζυγαριές ακριβείας, πέντε κινητά τηλέφωνα και μαχαίρι, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.