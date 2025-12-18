ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο αγροτοσυνδικαλιστής και ο λογιστής για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

0

Στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται

Με την προφυλάκιση των δυο κατηγορουμένων, στους οποίους αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεωντου ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, έκλεισε αργά το βράδυ ο κύκλος των απολογιών των 16 κατηγορουμένων.

Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και ο λογιστής ήταν οι τελευταίοι από τους κατηγορούμενους που πέρασαν το κατώφλι του ευρωπαίου εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθούν. Και οι δυο φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται ωστόσο δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα οι οποίοι τους «έδειξαν» το δρόμο για τη φυλακή.

Ο κατηγορούμενος αγροτοσυνδικαλιστής, σύμφωνα με τις αρχές, είχε αρχηγικό ρόλο καθώς φέρεται να συντόνιζε τις δραστηριότητες της οργάνωσης , την πρόσβαση στον αγροτικό χώρο και την επιχειρησιακή εποπτεία των αιτήσεων ενίσχυσης. Μάλιστα, εμφανίζεται να διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες τρίτων προσώπων ακόμη και ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο κατηγορούμενος «εκμεταλλευόμενος την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία του επί του καθεστώτος λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ την οποία απέκτησε λόγω της ιδιότητας του ως ενεργού μέλους σε πιστοποιημένα κέντρα υποδοχής δηλώσεων (ΚΥΔ) εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια ανά την Ελλάδα που δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους τα οποία ενσωμάτωνε στο εγκληματικό σχέδιο της οργάνωσης». Σύμφωνα με τις αρχές «σε αρκετές περιπτώσεις υπέβαλε ο ίδιος και στενά συγγενικά του πρόσωπα αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης για την παράνομη λήψη ενισχύσεων και καθοδηγούσε τα μέλη της οργάνωσης στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών».

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε πως όλα έγιναν νόμιμα. «Όλες οι επιδοτήσεις που έχω πάρει στο όνομα μου είναι νόμιμες. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν προσωπικοί μου τραπεζικοί λογαριασμοί για επιδοτήσεις άλλων αγροτών αποδεικνύεται ότι επίσης ήταν νόμιμες και έγινε καθαρά για τεχνικό λόγο» φέρεται να είπε στην απολογία του και σημείωσε ότι έχει περιουσία που δικαιολογεί τα χρήματα που έχει στην κατοχή του.

«Έχω προσωπική περιουσία και τα ποσά που με αφορούν είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα όσα έχω στην κατοχή μου. Δεν είχα κανένα κίνητρο να πάρω παράνομη επιδότηση και ούτε είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης» είπε σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο συγκατηγορούμενος του λογιστής στο επάγγελμα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ισχυρίστηκε πως δεν ήταν λογιστής του κυκλώματος.

«Τα 13.000 ευρώ που πήρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν με νόμιμες διαδικασίες με ακίνητα που ανήκουν στην οικογένεια μου» φέρεται να είπε συμπληρώνοντας «έδωσα το λογαριασμό μου στον συγκατηγορούμενο μου για εξυπηρέτηση και μετέφερα τα χρήματα που πιστώθηκαν».

Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών ροών, στη μεταφορά χρημάτων, στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων και στη διοχέτευση επιδοτήσεων σε εταιρικά ή στοιχηματικά σχήματα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο «είτε ήταν διαχειριστής είτε συμμετείχε στη διοίκηση νομικών προσώπων που είχαν ποσοστό συνιδιοκτησίας σε ΚΥΔ μέσω των οποίων οι συγκατηγορούμενοι του προέβαιναν συνεχώς σε ψευδείς – ανακριβείς δηλώσεις με σκοπό την παράνομη λήψη ενισχύσεων».

Για την υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους συνολικά 14 κατηγορούμενοι , μεταξύ των οποίων συγγενικά πρόσωπα των δυο κεντρικών προσώπων στα οποία επιβλήθηκαν εγγυήσεις μέχρι 200.000 ευρώ.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου