Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ μαθητριών: Δύο 13χρονες επιτέθηκαν σε 12χρονη σε γυμνάσιο στην Αγία Παρασκευή

0

Συνελήφθη η μία ανήλικη, είχε εμπλακεί και σε άλλο παρόμοιο περιστατικό πριν από λίγο καιρό

Περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 17 Δεκεμβρίου, στο 1ο γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τη μια το μεσημέρι, δύο 13χρονες επιτέθηκαν λεκτικά και σωματικά εναντίον μιας 12χρονης συμμαθήτριας τους. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια του διαλείμματος και έγινε αντιληπτό από μια καθηγήτρια που ενημέρωσε σχετικά την μητέρα της μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση. Η μητέρα στη συνέχεια μετέβη στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής όπου και υπέβαλλε μήνυση σε βάρος των δύο κοριτσιών.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μιας 13χρονης ενώ αναζητείται η δεύτερη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανήλικη που συνελήφθη είχε εμπλακεί και σε άλλο παρόμοιο περιστατικό πριν από λίγο καιρό. Συγκεκριμένα, στις 17/10/2025 είχε εξαναγκάσει ένα κορίτσι να γονατίσει μπροστά της και στη συνέχεια την χαστούκισε, ενώ παράλληλα την βιντεοσκοπούσε.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η 13χρονη αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.