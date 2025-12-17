Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 9χρονος που κατάπιε φάρμακο για… «challenge» στο Αγρίνιο

0

Του το έδωσε συμμαθητής του

Στο νοσοκομείο Αγρινίου νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, ένας 9χρονος μαθητής, στον οποίο χορήγησε φαρμακευτικό σκεύασμα, ένας συνομήλικος συμμαθητής του.

Η χορήγηση του φαρμακευτικού σκευάσματος έγινε μέσα στον χώρο του σχολείου, ενώ μόλις το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο 9χρονος μαθητής διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο του Αγρινίου.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας, συνελήφθη η μητέρα του 9χρονου που χορήγησε το φαρμακευτικό σκεύασμα, η οποία κατηγορείται για έκθεση, παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και σωματική βλάβη, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.