Στο νοσοκομείο 9χρονος που κατάπιε φάρμακο στο πλαίσιο «challenge» στο Αγρίνιο – Του το έδωσε συμμαθητής του

Δεν κινδυνεύει η ζωή του αγοριού

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε παιδί 9 ετών στο Αγρίνιο, αφού κατάπιε φάρμακο στο πλαίσιο «challenge» που έκανε με συμμαθητή του στο σχολείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο, όταν ένας 9χρονος μαθητής φέρεται να έδωσε σε συνομήλικό του φάρμακο, το οποίο το παιδί κατάπιε. Ο μαθητής μεταφέρθηκε, σύμφωνα με το agriniopress, στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθη η μητέρα του παιδιού που έδωσε το φάρμακο, κατηγορούμενη για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.