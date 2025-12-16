Συνελήφθη 47χρονος για κλοπή ηλεκτρονικού εξοπλισμού από το ΕΚΠΑ

0

Eισήλθε μέσω της ταράτσας του κτιρίου σε γραφεία τμήματος

Συνελήφθη στις 10 Δεκεμβρίου στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, ένας 47χρονος ο οποίος φέρεται να έκλεψε ηλεκτρονικό εξοπλισμό από γραφεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου για διακεκριμένη κλοπή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου, ο 47χρονος εισήλθε μέσω της ταράτσας του κτιρίου σε γραφεία τμήματος του ΕΚΠΑ και αφού εντόπισε τα κλειδιά των γραφείων του κτιρίου, αφαίρεσε από τα γραφεία, μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λάπτοπ, προτζέκτορες, πληκτρολόγια και οθόνες.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, ενδεικτικό της θρασύτητάς του αποτελεί το γεγονός, ότι επέστρεψε το απόγευμα της 10ης Δεκεμβρίου προκειμένου να μεταφέρει τα υπόλοιπα κλοπιμαία, τα οποία είχε κρύψει σε ταράτσα και υπόγειο χώρο, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και οδηγήθηκε στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, τόσο στην κατοχή, όσο και την οικία του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

* 34 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,

* 7 λάπτοπ,

* 5 προτζέκτορες,

* 20 οθόνες,

* 10 πληκτρολόγια και

* πλήθος κλειδιών γραφείων.

Ο 47χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σημειώνεται ότι έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για ομοειδή αδικήματα.