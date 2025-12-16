Για πλημμελήματα διώκεται ο 16χρονος γιος του Μιχάλη Κατρίνη που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

0

Δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο ενώ φέρεται να παραβίασε πολλές φορές τον ΚΟΚ

Ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα , κατά περίπτωση , άσκησε ο αρμόδιος εισαγγελέας σε βάρος του 16χρονου γιού του Μιχάλη Κατρίνη και του φίλου του που συνελήφθησαν τα ξημερώματα μετά από καταδίωξη στο Χαλάνδρι.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, της απείθειας και της οπλοφορίας ενώ οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα οριστεί ρητή δικάσιμος.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, με ανάρτησή του στο Facebook, γνωστοποίησε πως οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο ανήλικος γιος του .

«Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτηση του ο βουλευτής.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 16χρονος, που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα το αυτοκίνητο, δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο ενώ φέρεται να παραβίασε πολλές φορές τον ΚΟΚ στην προσπάθεια του να γλιτώσει τη σύλληψη.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου