Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η 16χρονη μαθήτρια που μαχαίρωσε 14χρονη στην Κυψέλη

Παραπέμφθηκε σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί

Αντιμέτωπη με δυο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα είναι η 16χρονη που χθες μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων άσκησε σε βάρος της 16χρονης ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος αλλά και για οπλοχρησία. Η ανήλικη παραπέμφθηκε σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη σε διάδρομο έξω από σχολική αίθουσα όταν η κατηγορούμενη φέρεται να προσέγγισε την 14χρονη κατηγορώντας την ότι νωρίτερα την αποκάλεσε «πρεζάκι» και της επιτέθηκε με ένα στιλέτο τύπου πεταλούδα.

Η 14χρονη αντέδρασε ενώ στην προσπάθειά της να αμυνθεί και να προστατευτεί με τα χέρια της τραυματίστηκε στον καρπό και στην κοιλιακή χώρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη έχει παρελθόν παραβατικότητας . Μάλιστα, , φέρεται πριν μερικούς μήνες να είχε τραυματίσει με μαχαίρι μια ανήλικη ενώ τον περασμένο Οκτώβριο συνελήφθη καθώς σε έλεγχο στον δρόμο βρέθηκε πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου