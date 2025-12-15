Σκάφος ελληνικών συμφερόντων πιάστηκε με μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης στον Ατλαντικό – Συνελήφθη ο πλοιοκτήτης, γνωστός ως ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

0

Από πορτιέρης στη Συγγρού, συνεργάτης των καρτέλ της Λατινικής Αμερικής

Μεγάλη υπόθεση μεταφοράς κοκαΐνης από τη Λατινική Αττική στην Ευρώπη με πλοίο ελληνικών συμφερόντων, αποκαλύφθηκε από τη Δίωξη Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση σε διεθνές επίπεδο για την αποδόμηση του κυκλώματος.

Χτες συνελήφθησαν στην Ελλάδα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης του σκάφους που μετέφερε πολύ μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης και εντοπίστηκε στον Ατλαντικό, πριν από δύο μέρες.

Πρόκειται για επιχειρηματία με πλοία και ξενοδοχεία ο οποίος συνελήφθη στην Κατερίνη, ενώ ακολούθησαν άλλες τέσσερις συλλήψεις σε Αττική και Θήβα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το πλοίο ελληνικών συμφερόντων ξεκίνησε από την Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης για την Λατινική Αμερική, όπου φόρτωσε κοκαΐνη και επέστρεφε στην Ευρώπη.

Μετά από πληροφορίες που δόθηκαν όμως από τις ελληνικές αρχές το πλοίο εντοπίστηκε σε συνεργασία με την αμερικανική DEA στον Ατλαντικό ωκεανό, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθησαν τα πέντε μέλη του πληρώματος.

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια είναι η ποσότητα της κοκαΐνης που μετέφερε, αλλά εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φορτίο άνω των 5 τόνων . Επίσης δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ήταν ο προορισμός.

Το πλοίο ρυμουλκείται με την συνδρομή του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού και θα οδηγηθεί σε λιμάνι της Γαλλίας, όπου θα ερευνηθεί, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο πλοιοκτήτης που συνελήφθη στην είναι παλιός γνώριμος των ελληνικών αρχών, αλλά και διεθνώς, ως ο "Έλληνας Εσκομπάρ", καθώς είχε συλληφθεί το 2004 ως οργανωτής της μεταφοράς 5,4 τόνων κοκαΐνης με το πλοίο ιδιοκτησίας του, υπόθεση για την οποία είχε καταδικαστεί σε ισόβια στη Γερμανία, αλλά στην Ελλάδα μετατράπηκε η ποινή σε 22 χρόνια και πλέον ήταν ελεύθερος.

Μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης αναμένεται ότι θα γίνουν ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

Ο τίτλος «Έλληνας Εσκομπάρ» δεν δόθηκε τυχαία στον 65χρονο Α.Α., καθώς εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες είναι ένας από τους πιο ισχυρούς «παίκτες» στην εισαγωγή κοκαΐνης από τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.

Καταδικασμένος για μεγάλες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών κι έχοντας εκτίσει πολυετείς ποινές κάθειρξης, ο «Έλληνας Εσκομπάρ» φαίνεται πως ετοίμαζε μία τελευταία, πολύ μεγάλη δουλειά.

Η σύλληψή του δεν έπεσε ως… κεραυνός εν αιθρία, καθώς εκτός από ναρκωτικά έχει κατά το παρελθόν βρεθεί ξανά με χειροπέδες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών, διακίνηση παράνομου οπλισμού, σύσταση συμμορίας και «συμβόλαια θανάτου».

Όχι και λίγα αν σκεφτεί κανείς ότι πρόκειται για γιο αστυνομικού, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως κακοποιός σε νυχτερινό μαγαζί της Λεωφόρου Συγγρού, όπου εργαζόταν ως πορτιέρης. Αμέσως μετά έβγαλε Ναυτικό Δελτίο, εργαζόμενος σε σκάφη που έκαναν λαθρεμπόριο τσιγάρων στην Ιταλία και την Αλβανία.

Από το 1999 μέχρι και σήμερα, το όνομά του βρίσκεται σε πάνω από 10 δικογραφίες για διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης στον ελλαδικό χώρο. Κοκαΐνη που προέρχεται από τη Λατινική Αμερική, καθώς τα καρτέλ πίνουν… νερό στο όνομά του λόγω των αμύθητων κερδών που τους έχει φέρει με εισαγωγές τόνων της «λευκής κυρίας» σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, κάποια στιγμή ασχολήθηκε και με το ποδόσφαιρο, αναλαμβάνοντας πρόεδρος τοπικής ομάδας την οποία φαίνεται να χρησιμοποιεί ως «πλυντήριο» για τις άλλες δουλειές του.

Αυτή την περίοδο και πριν τη σύλληψή του από τη Δίωξη Ναρκωτικών, δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στην Πιερία, όπου είχε τρία ξενοδοχεία. Πλέον, κρατείται στη ΓΑΔΑ και περιμένει την ολοκλήρωση της επιχείρησης για να πάει σε εισαγγελέα.