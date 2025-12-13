Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες και αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους

0

Δεν αποδέχτηκαν την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα και εντείνουν τη στάση πίεσης προς την κυβέρνηση.

Στη σημερινή Πανελλαδική Σύσκεψη στην Νίκαια της Λάρισας αποφασίστηκε να αποστείλλουν συγκροτημένα τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση για συνάντηση που τους απηύθυνε ο κ. Μητσοτάκης για την Δευτέρα.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, οι αγρότες θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις και απτές απαντήσεις στα αιτήματά τους που θα αποσταλλούν γραπτώς, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Για τον λόγο αυτό επιλέγουν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα μπλόκα, η παρουσία των αγροτών παραμένει μαζική, με δεκάδες τρακτέρ παρατεταγμένα και καθημερινές συνελεύσεις για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Οι αγρότες επαναλαμβάνουν ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν λάβει χαρακτήρα επιβίωσης.

Το πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών, αφορά μεταξύ άλλων, την δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ουσιαστική μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων, καθώς και πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους.

Παράλληλα, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα, καθώς και ουσιαστική προστασία των μικρομεσαίων παραγωγών από τις επιπτώσεις της ΚΑΠ και των αυξημένων φορολογικών και ενεργειακών επιβαρύνσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγγραφο που θα προκύψει από την πανελλαδική συνάντηση θα καθαρογραφεί αργά τη νύχτα ή αύριο το πρωί (σ.σ.: θα περιλαμβάνει 7 με 10 προτάσεις) κι ακολούθως θα σταλεί στον πρωθυπουργό και στους καθ’ ύλην αρμοδίους υπουργούς.

Πριν από την έναρξη της σύσκεψης, εκπρόσωποι των αγροτών εμφανίστηκαν ιδιαίτερα κατηγορηματικοί στις τοποθετήσεις τους. Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, υπογράμμισε ότι «είμαστε αποφασισμένοι εφόσον ακόμα δεν υπάρχουν απαντήσεις από την κυβέρνηση, τελειώνοντας η σύσκεψη να τους στείλουμε τα αιτήματα και περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι «Θα πάμε σε διάλογο αν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να βρεθεί πρόσφορο έδαφος δίνοντας απαντήσεις ο πρωθυπουργός στα αιτήματα. αλλιώς θεωρούμε ότι είναι επικοινωνιακό σόου της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο, η συνάντηση θέλει δύο, ο κ. Μητσοτάκης ενήργησε αυθαίρετα και έκλεισε μόνος το ραντεβού» και κατέληξε τονίζοντας πως «ο πρωθυπουργός μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνει παρέμβαση για να έχουμε βάση για να ξεκινήσει διάλογος αλλά θα πρέπει να να αναρωτηθεί αν επιζητεί λύσεις».