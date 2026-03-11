Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα τριμήνου

0

«Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας» τόνισε ο πρωθυπουργός

Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα τριμήνου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασουλα.

«Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας», τόνισε ακόμη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει τη 12η ημέρα του και προκαλεί αναταράξεις παγκοσμίως.

«Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Σημειώνεται πως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σήμερα στις 14:00, θα κάνουν δηλώσεις με θέμα: Έκτακτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας. Οι δηλώσεις θα γίνουν στο ισόγειο του Μεγάρου Μποδοσάκη (Σουρή 5 και Λεωφόρος Αμαλίας).