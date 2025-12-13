Χειροπέδες σε 59χρονο που απείλησε οδηγό με τσεκούρι στην Αργυρούπολη

0

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του

Ένας 59χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου δεν δίστασε να απειλήσει με τσεκούρι έναν άλλο οδηγό, λίγο πριν τις 9 το πρωί του Σαββάτου,

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των λεωφόρων Βουλιαγμένης και Αλίμου, στο ύψος της Αργυρούπολης.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ΕΛΑΣ και ειδικότερα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι εντόπισαν τον 59χρονο λίγα μέτρα μακριά και τον ακινητοποίησαν για έλεγχο. Κατά την έρευνα στο όχημά του, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα τσεκούρι, ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα σκεπάρνι, ένα μαχαίρι, καθώς και 52 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ο 59χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργυρούπολης – Ελληνικού, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και τον λόγο πλέον έχει η Δικαιοσύνη.