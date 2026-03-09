Εισβολή 65χρονου με στυλιάρι και μαχαίρι στα γραφεία του ΕΦΚΑ

0

Συνελήφθη από την Ομάδα ΔΙΑΣ στην Ομόνοια μετά από απειλές

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας 65χρονος άνδρας εισέβαλε οπλισμένος στα γραφεία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) επί της οδού Πειραιώς, στην περιοχή της Ομόνοια.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:40, προκαλώντας έντονη αναστάτωση και φόβο στους υπαλλήλους και τους παρευρισκόμενους πολίτες. Ο δράστης, αλβανικής καταγωγής, εισήλθε στον χώρο κρατώντας ένα στυλιάρι και άρχισε να εκτοξεύει απειλές κατά του προσωπικού, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας.

Η επέμβαση της ΕΛΑΣ και η σύλληψη

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα πριν η κατάσταση κλιμακωθεί περαιτέρω. Κατά τον σωματικό έλεγχο που ακολούθησε τη σύλληψη, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο 65χρονος δεν έφερε μόνο το ξύλινο αντικείμενο, αλλά είχε κρυμμένο πάνω του και ένα κουζινομάχαιρο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν την παραβίαση του νόμου περί όπλων, καθώς και τη διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή κίνητρα που ώθησαν τον 65χρονο στην πράξη αυτή, αν και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προσωπική δυσαρέσκεια σχετικά με ασφαλιστική του υπόθεση.