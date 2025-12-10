Στο λιμάνι του Βόλου οι αγρότες παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων – Θα επιχειρηθεί ο αποκλεισμός με τα τρακτέρ – Παραμένουν τα μπλόκα

0

Τα νέα δεδομένα μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Δυναμικά συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Στο λιμάνι του Βόλου φτάνουν αγρότες ενώ η περιοχή μοιάζει με «αστακός» εξαιτίας της παρουσίας ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Ήδη τα πρώτα τρακτέρ από τις Μικροθήβες λίγο μετά τις 9 το πρωί σήμερα, έκαναν την εμφάνιση τους στην πόλη.

Δυνάμεις των ΜΑΤ και κλούβες έχουν παραταχθεί τόσο στην είσοδο, όσο και στην έξοδο του λιμανιού με στόχο την αποφυγή επεισοδίων.

Καθ’ οδόν για τον Βόλο βρίσκονται οι αγρότες από Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα, οι οποίοι φτάνουν με Ι.Χ., αγροτικά οχήματα, αλλά και λεωφορεία.

Την ίδια στιγμή, οι αλιείς ετοιμάζονται να προχωρήσουν και σε θαλάσσιο αποκλεισμό. Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει και στο Τελωνείο, όπου αυτή την ώρα τοποθετείται κλούβα των ΜΑΤ, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόσβαση στο σημείο που οι αγρότες σχεδίαζαν να αποκλείσουν.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και ο εμπορευματικός σταθμός του λιμανιού, όπου ήδη έχουν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις, εμποδίζοντας τους αγρότες να εισέλθουν και εκεί. Στο σημείο πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις με την αστυνομία.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στον κόμβο του Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με συναδέλφους τους από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα. Από εκεί ξεκίνησαν συντονισμένα την πορεία τους προς τον Βόλο, με στόχο τη συμμετοχή στην κινητοποίηση στο λιμάνι.

Σε τέσσερα σημεία αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

Σε τέσσερα κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας. Τα σημεία αποκλεισμού των αγροτών βρίσκονται σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

Στον Μπράλο οι αγρότες έχουν προαναγγείλει ότι «έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κλείνουν καθημερινά όλους τους παραδρόμους από τις 4 έως 5 κάθε απόγευμα». Έτσι έχει ανακοινωθεί το κλείσιμο όλων των δρόμων στο Μπράλο, για μια ώρα, στις 4 το απόγευμα όπως έχει συμβεί τις δύο τελευταίες μέρες.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στην Αταλάντη, όπου οι αγρότες κρατούν κλειστό τον αυτοκινητόδρομο στον ομώνυμο κόμβο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οδηγοί υποχρεούνται να κινηθούν μέσω του βοηθητικού δικτύου για απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, από το 138ο έως το 148ο χλμ. της ΠΑΘΕ, καθώς η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο των Λιβανατών έως τον κόμβο της Τραγάνας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Βοιωτία οι κινητοποιήσεις των αγροτών ενισχύονται με νέα τρακτέρ. Χθες αγροτικά μηχανήματα έκαναν την εμφάνισή τους και στο Σχηματάρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα πρέπει να διανύσουν περίπου 50 χλμ εθνικού δικτύου, μέσω επαρχιακών και βοηθητικών δρόμων, για να περάσουν τα μπλόκα στο Κάστρο και τη Θήβα. Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο του Μαρτίνου (125ο χλμ) έως τη Ριτσώνα (75ο χλμ).

Για όσους κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, περίπου 125 χιλιόμετρα του βασικού εθνικού άξονα πρέπει να καλυφθούν μέσω επαρχιακών οδών και της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο 75ο χλμ της ΠΑΘΕ στο ύψος της Ριτσώνας, γίνεται εκτροπή προς τη Θήβα, στη συνέχεια κατευθύνονται προς Λιβαδειά και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Τιθορέα και Αμφίκλεια, μέχρι τον κόμβο του Μπράλου στο 203ο χλμ του ΠΑΘΕ λίγο πριν από τη Λαμία για να επανέλθουν και πάλι στην εθνική οδό.

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται και τα μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας-Αιδηψού, και στην Ιστιαία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών της κεντρικής Εύβοιας, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Ψαχνά, αποφασίστηκε συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη, στις 10.30 π.μ., έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη Χαλκίδα.

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Εκατοντάδες τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο, με την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις και συσκέψεις, μέσα από τις οποίες αποφασίζεται ο συντονισμός και η κλιμάκωση των επόμενων κινήσεων.

Με βάση το σύνολο των αιτημάτων που έχουν τεθεί πανελλαδικά και υιοθετούνται και από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες διεκδικούν μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ζητούν την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτονται στο 100% όλοι οι φυσικοί κίνδυνοι. Παράλληλα, απαιτούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, ώστε να μην πωλούνται κάτω από το κόστος παραγωγής.

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ η συντονιστική επιτροπή έχει απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση σήμερα στις 11:00 το πρωί, στην γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.

Συνεχίζονται τα μπλόκα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά τόσο στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» όσο και στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά με συμβολικούς αποκλεισμούς για μισή ώρα το μεσημέρι. «Δεν επιζητούμε την ταλαιπωρία των πολιτών, είμαστε εδώ, αγωνιζόμαστε και θέλουμε να κατανοήσει η κυβέρνηση ότι δεν είμαστε αόρατοι. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και ο συντονισμός μας με τους συναδέλφους της πάνω Ελλάδας υπαρκτός», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μανούσος Σταυριανουδάκης, αντιπρόεδρος της Ενωτικης Πρωτοβουλίας Συλλόγων Χανίων.

Οι αγρότες παραμένουν και στο αεροδρόμιο χωρίς να έχουν προβεί σε αποκλεισμό της κεντρικής πύλης. Οι πτήσεις εκτελούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους και όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του νομού Γιάννης Βερυκάκης: «Είμαστε σε επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή για να επιτύχουμε είτε συνάντηση με τους αρμόδιους στην Αθήνα είτε δεσμεύσεις για τα δίκαια αιτήματά μας».

Συνεχίζουν οι πολύωροι αποκλεισμοί των αγροτοκτηνοτροφικών μπλόκων σε 4 τελωνεία της Μακεδονίας

Πολύωρους αποκλεισμούς πραγματοποιούν και σήμερα οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Οι αποκλεισμοί πραγματοποιούνται τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της χώρας και επηρεάζουν κυρίως τα φορτηγά διεθνών μεταφορών.

Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεών τους συνοδεύονται από ολοένα και περισσότερες προτάσεις για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και μέσα από αυτές προκύπτουν και νέες τοπικές δράσεις. Στο μεταξύ, οι συντονιστικές επιτροπές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις υπόλοιπες στα αγροκτηνοτροφικά μπλόκα της Β. Ελλάδας, ώστε να προχωρήσουν συντονισμένα στην υλοποίηση ενεργειών που σχεδιάζονται για τη Θεσσαλονίκη.

Απαντώντας σε ερώτηση για την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που επισημαίνει πως εγκλήματα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα είναι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς και αεροδρόμια και οι απρόκλητες φθορές, εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτροφικών μπλόκων στα τέσσερα τελωνεία ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «δεν μας πτοεί τίποτα, συνεχίζουμε κανονικά τις κινητοποιήσεις μας και κλιμακώνουμε».

Συγκεκριμένα, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16.00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι ενώ το ίδιο θα πράξουν και σήμερα από τις 18.00 και μέχρι τις 22.00 τουλάχιστον. Η γενική συνέλευση των συμμετεχόντων στον αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο του τελωνείου των Ευζώνων, συζητά και άλλες δράσεις, όπως η μετάβασή τους στα γραφεία εκλεγμένων βουλευτών για επίδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας.

Στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι κι από άλλα εργατικά σωματεία.

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για τα φορτηγά- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας- σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα- που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Στο μεταξύ, θετική ανταπόκριση είχε το κάλεσμα του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου για στήριξη του αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων. Χθες, στο σημείο έδωσαν το «παρών» από -μεταξύ άλλων-μαθητές μέχρι καταστηματάρχες, δικηγόροι και γιατροί.

Σε αποκλεισμό τεσσάρων ωρών από τις 10 το πρωί, προχωρούν και σήμερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως έγινε γνωστό από την Συντονισιστική Επιτροπή «σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων στο μπλόκο εντός της ημέρας, θα αποφασιστεί περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στο σημείο».