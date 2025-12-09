Έκλεισαν για μία ώρα οι αγρότες και τους παραδρόμους στο Μπράλο στην Λαμία

0

Οι αποκλεισμοί θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα

Έκλεισαν στις 14:00, και για μία ώρα, οι αγρότες που βρίσκονται στον κόμβο του Μπράλου στη Λαμία, εκτός την εθνική οδό -όπως ήδη κάνουν καθημερινά- και όλους τους παράδρομους, κλιμακώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις κινητοποιήσεις τους. Με το κλείσιμο όλων των παραδρόμων, όπως έγινε και τη χθεσινή ημέρα, ουσιαστικά κόβεται η χώρα στα δύο, καθώς δεν υπάρχει διέξοδος κυκλοφορίας μεταξύ Βορρά και Νότου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργο Παλιούρα, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των αγροτών θα κλείνουν όλοι οι δρόμοι και οι παράδρομοι στον κόμβο του Μπράλου για μία ώρα, μέχρι και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου». Όπως ανακοινώθηκε από την πλευρά των αγροτών, οι αποκλεισμοί θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.

Η Τροχαία έχει ήδη λάβει μέτρα, αφού τα περισσότερα οχήματα που κινούνται στους οδικούς άξονες γύρω από τον Μπράλο ακινητοποιούνται σε διάφορα σημεία του δικτύου. Μετά την απόσυρση των τρακτέρ από τα σημεία αποκλεισμού σε μία ώρα, θα επιτρέψει οι οδηγοί συνεχίσουν την πορεία τους μέσω παρακαμπτηρίων οδών.