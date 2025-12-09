Δέκα νέα πρόσωπα καλούνται ως μάρτυρες στην υπόθεση των υποκλοπών

0

Δέκα νέα πρόσωπα καλούνται να καταθέσουν στη δίκη των υποκλοπών, καθώς το δικαστήριο υιοθετώντας σχετική εισαγγελική πρόταση έκρινε πως με τις μαρτυρίες τους θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Στην πλειονότητα τους πρόκειται για πρόσωπα τα οποία φέρονται να έχουν κομβικό ρόλο και σχέση με τις ελεγχόμενες εταιρείες Κρικελ και Ιντελεξα και δεν είχαν κληθεί σε προηγούμενα δικονομικά στάδια.

Μεταξύ εκείνων που προέκυψαν από την εξέταση των προηγούμενων μαρτύρων και θα ανεβεί στο βήμα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου είναι και το πρόσωπο που, με την πιστωτική κάρτα του, φέρεται να πληρώθηκε το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε εξεταστεί ως μάρτυρας, στο πλαίσιο της έρευνας, και είχε υποστηρίξει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αλλά είχε χάσει την κάρτα του.

Νωρίτερα, κατέθεσε ο Στέφανος Γκρίτζαλης, μέλος της ΑΔΑΕ και καθηγητής Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο οποίος περιέγραψε τις κινήσεις της Αρχής που έφτασε στον αριθμό, από τον οποίο έφυγε το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας που πληρώθηκε το μήνυμα.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως διαπίστωσαν ότι υπήρχε εισαγγελική παραγγελία για την παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, «αρχίσαμε να ψάχνουμε προς τα πίσω από που ήρθε το μήνυμα».

