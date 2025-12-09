Αποχώρησαν από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» οι αγροτοκτηνοτρόφοι – Πόσες πτήσεις επηρεάστηκαν, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

0

Αμετακίνητοι στα μπλόκα οι παραγωγοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Την απόφαση να αποχωρήσουν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» έλαβαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι.

Υπενθυμίζεται ότι οι λειτουργίες του αεροδρομίου ανεστάλησαν χθες από τις 14:00 μέχρι και τις 18:00. Αμέσως μετά και για πέντε περίπου ώρες (έως τις 23:00) οι πτήσεις εκτελέστηκαν κανονικά, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση με τους εκατοντάδες επιβάτες που περίμεναν για να ταξιδέψουν είτε από είτε προς το Ηράκλειο. Υπολογίζεται ότι αυτή την περίοδο εκτελούνται κατά μέσο όρο ημερησίως 40 πτήσεις.

Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου ακυρώθηκαν τρεις πτήσεις, δύο εσωτερικού και μία πτήση εξωτερικού, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις σε 21 συνολικά πτήσεις, δέκα πτήσεις αναχωρήσεων και 11 πτήσεις αφίξεων.

Ο μέσος χρόνος καθυστέρησης στις αναχωρήσεις ήταν από 40 λεπτά έως 5,5 ώρες, ενώ οι καθυστερήσεις στις πτήσεις αφίξεων έφτασαν μέχρι και τις 5 ώρες. Επίσης παρατηρήθηκε το φαινόμενο, κάποιες πτήσεις να εκτελέσουν λίγο νωρίτερα το δρομολόγιό τους χθες πριν τις έντεκα το βράδυ, προκειμένου να προλάβουν το εκ νέου κλείσιμο του αεροδρομίου.

Για σήμερα μέχρι και την ώρα που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η απαραίτητη επιθεώρηση ασφαλείας, υπολογίζεται ότι επηρεάζονται 11 πτήσεις, από αυτές οκτώ είναι αναχωρήσεις και τρεις αφίξεις.

Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης οι αγροτοκτηνοτρόφοι

Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, μετακινήθηκαν μετά την απομάκρυνσή τους από το αεροδρόμιο Ηρακλείου οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, οι οποίοι πραγματοποιούν από χθες κινητοποίησεις.

Πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, με μηχανοκίνητη πορεία που είχε στην «κεφαλή» της τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, έφτασαν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου, αυτήν την ώρα, αντιπροσωπεία πραγματοποιεί σύσκεψη με τη γραμματέα, Μαρία Κοζυράκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης έχουν τεθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που καθιστούν από δύσκολο έως αδύνατο να συνεχίσουν να εργάζονται στον πρωτογενή τομέα, όπως τονίζουν.

Πλήθος διαμαρτυρόμενων βρίσκεται έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ δεκάδες αγροτικά οχήματα και τρακτέρ έχουν παραταχθεί και στην παραλιακή λεωφόρο.

Αμετακίνητοι στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα τους παραμένουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, με τις κινητοποιήσεις τους να διευρύνονται και τον αριθμό των σημείων που «καταλαμβάνουν» να αυξάνεται.

Σήμερα στήνεται το πρώτο μπλόκο μέσα στον νομό Χαλκιδικής, στις 12 το μεσημέρι, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής, όπως αποφασίστηκε σε πρόσφατη γενική συνέλευση.

Στο σημείο θα συγκεντρωθούν μελισσοκόμοι με τα οχήματά τους και αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από περιοχές όπως η Ορμύλια, η Νικήτη και η Συκιά. Κατά τη διάρκεια νέας συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί επιτόπου, οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν από κοινού τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Τα αγροτικά μπλόκα σε «Πράσινα Φανάρια- Δερβένι- Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, παραμένουν εγκατεστημένα αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί του οδοστρώματος, αποτρέποντας έτσι τυχόν μετάβαση παραγωγών στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

«Εμείς δεν αποκλείουμε τον δρόμο, ούτε και έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα και συμπληρώνει: «το να στήσουμε και το δεύτερο μπλόκο στον κόμβο του αεροδρομίου είναι θέμα συμβολισμού».

Στο μεταξύ, στη χθεσινή συνάντηση στον Τρίλοφο, οι συμμετέχοντες από 20 μπλόκα της Β. Ελλάδας, συγκρότησαν συντονιστική επιτροπή, η οποία σημείωσε ότι δεν αποκλείεται η προοπτική διαλόγου με τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης, ωστόσο αυτός θα γίνει υπό όρους και προϋποθέσεις. Επίσης αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με αποφάσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, προτάθηκε η διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου για το αγροτικό ζήτημα, με κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνεδρίου, σε έξι θεματικές ενότητες που αφορούν την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη μελισσοκομία, καθώς και τις εκτατικές, δενδρώδεις και κηπευτικές καλλιέργειες. Η πρόταση αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα και τη γραμματειακή υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής, οι αγρότες προτείνουν συνέχιση του διαλόγου με την αντιπολίτευση.

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας του κόμβου του Δερβενίου στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς, θα προχωρήσουν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά. Η ακριβής ώρα της κινητοποίησης θα αποφασιστεί σε γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για μετά τις 11 το πρωί, ενώ υπενθυμίζεται ότι χθες ο συμβολικός τους αποκλεισμός διήρκησε μία ώρα από τη μία το μεσημέρι.

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, προτίθενται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό δύο ωρών του ρεύματος προς Θεσσαλονίκης από τις 18.30, αν και τις οριστικές αποφάσεις θα τις λάβει η γενική τους συνέλευση μέσα στις επόμενες ώρες.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν και σήμερα οι αγρότες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τη μία μετά το μεσημέρι -και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής, το σημείο έχει ενισχυθεί από συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Η εικόνα σε Ημαθία - Πέλλα και Πιερία

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να προγραμματίζουν για σήμερα νέο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, διάρκειας δύο ωρών. «Σήμερα αναμένουμε ενίσχυση του μπλόκου Κουλούρας από συναδέλφους μας από την Αγία Βαρβάρα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης, προσθέτοντας ότι με την παρουσία τους θα προχωρήσουν σε νέο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών. Τονίζεται ότι ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς φρενάρει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδιαίτερα λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου έχει κλείσει επ' αόριστον το ρεύμα επί της Εγνατίας Οδού και προς την πόλη.

Για αύριο δε, οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο της Κουλούρας αποφάσισαν μηχανοκίνητη πορεία στο κτίριο του ΕΛΓΑ στη Βέροια, ενώ περαιτέρω δράσεις θα αποφασίζονται καθημερινά στις γενικές συνελεύσεις.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων -παλαιότερων και νεότερων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους. Ειδικά για την περιοχή της Βεγορίτιδας, οι αγρότες διεκδικούν αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ για τον παγετό που έπληξε τα ροδάκινα και άμεση προκαταβολή καθώς και επικαιροποίηση πληρωμών για τις ζημιές σε μήλα και κεράσια.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, οι οποίοι, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν και σήμερα σε συμβολικό κλείσιμο του τελωνείου.

Ένα νέο αγροτικό μπλόκο στήθηκε χθες στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας, όπου οι αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας ενίσχυσαν την παρουσία τους στο δρόμο. Το μεσημέρι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Βέροιας-Σκύδρας, ενώ ανάλογη κινητοποίηση προγραμματίζεται και για σήμερα. Η ακριβής ώρα θα καθοριστεί σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων.

Μπλόκο έστησαν Εδεσσαίοι αγρότες στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια» και συνήθως προχωρούν στον αποκλεισμό του σημείου από το μεσημέρι μέχρι και τις 18.00, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται αναγκαστικά μέσα από την πόλη.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Τι γίνεται σε Δράμα και Καβάλα

Σε τετράωρο αποκλεισμό του δρόμου στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας προχωρούν από τη μία μετά το μεσημέρι οι αγρότες.

Τονίζεται ότι στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία οδό.

Συνεχίζει ο επ' αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων - Σερρών (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων σε Δυτική Μακεδονία

Σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού 'Αξονα Χ, παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι. Για σήμερα δεν έχουν προγραμματίσει κάποια κινητοποίηση αλλά εντός των επόμενων ωρών σε γενική τους συνέλευση θα αποφασίσουν το πώς θα κινηθούν.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν με τα τρακτέρ τους στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.