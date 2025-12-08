Οργή στην Καλαμάτα: Βεβήλωσαν τις οστεοθυρίδες στο νεκροταφείο

0

«Ούτε οι Ούνοι δεν θα το έκαναν αυτό», θλίψη από τους συγγενείς - Για την αποκατάστασή τους δεσμεύτηκε ο Δήμος

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Καλαμάτας από το φρικιαστικό περιστατικό με την βεβήλωση στο νεκροταφείο. Δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι έψαχναν τους αγαπημένους τους συγγενείς στις σωρούς με τα σπασμένες θυρίδες, στο νεκροταφείο της Καλαμάτας. Μια γυναίκα διαμαρτυρόταν έντονα και ζητούσε εξηγήσεις για τη μητέρα της, γιατί έχει πεταχτεί και πού είναι η πορσελάνινη φωτογραφία της από την οστεοθυρίδα της;

Ένας άλλος μεσήλικας σχολίασε «ούτε οι Ούνοι δεν θα το έκαναν αυτό». Από τη βεβήλωση δεν γλίτωσε ούτε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Κοιλάκος, προσωπικότητα της πόλης που διακρίθηκε ως επαγγελματίας και αιρετός, η σπασμένη πορσελάνινη φωτογραφία του οποίου είναι παρατημένη σε ένα σημείο. Όλο αυτό που έχει συμβεί στο Νεκροταφείο της Καλαμάτας ξεπερνάει κάθε όριο…

Μπροστά στην κατακραυγή ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη και την Πέμπτη θα προχωρήσει στην αποκατάσταση και καλεί τους συγγενείς να βρίσκονται στο χώρο αν θέλουν, μετέδωσε η ιστοσελίδα kalamatajournal.

Συγκεκριμένα ο Δήμος ανακοίνωσε: «Από το Τμήμα Προσόδων - Περιουσίας & Κοιμητηρίων του Δήμου Καλαμάτας ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 και από ώρα 08:00 έως 13:00, εργάτες του Δήμου θα βρίσκονται στο χώρο των οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο της πόλης, προκειμένου σε συνεννόηση με συγγενείς και οικείους θανόντων, να αποκαταστήσουν τις επιγραφές και φωτογραφίες στις μαρμάρινες οστεοθήκες που πρόσφατα αντικαταστάθηκαν με νέες.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται να προσέλθουν στο χώρο των οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο συγγενείς και οικείοι των θανόντων που το επιθυμούν. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721023869 και 2721360714».

Το τραγικό είναι ότι όλο αυτό συνέβη στο πλαίσιο μιας προσπάθειας καλύτερης οργάνωσης της λειτουργίας και αναβάθμισης του νεκροταφείου. Έγινε όμως χωρίς καμία επικοινωνία και ενημέρωση των συγγενών.

Οι οστεοθυρίδες που υπέστησαν καταστροφή, για την ακρίβεια οι θύρες των θυρίδων αυτών, στις οποίες ήταν αναρτημένες οι πορσελάνινες φωτογραφίες των νεκρών με τα ονόματά τους, είναι όσες δεν άνοιγαν, από τη μη λειτουργία της κλειδαριάς για πολλά χρόνια. Αντί όμως αυτό να γίνει κατόπιν ενημέρωσης των συγγενών έγινε με τρόπο που βεβηλώνει τη μνήμη των νεκρών.