Ανατριχιαστικό βίντεο με το ροτβάιλερ να κατασπαράζει τον ιδιοκτήτη του στη Καλαμάτα

Παρακαλούσε να σκοτώσουν το σκυλί και τελικά το πυροβόλησε ένας αστυνομικός

Τρομακτικό, αλλά και ανατριχιαστικό είναι το βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα με το Ροτβάιλερ να κατασπαράζει τον 76χρονο στη Καλαμάτα, ο οποίος τελικά αποδείχτηκε πως είναι ο ιδιοκτήτης του.

Γείτονες ειδοποίησαν τις αρχές από τις φωνές που άκουσαν και μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί δεν ήξεραν πως να αντιδράσουν.

Προσπαθώντας να διώξουν τον σκύλο δεν τα κατάφεραν και τότε ο άνδρας άρχισε να παρακαλεί να σκοτώσουν το ζώο.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, τότε ένας αστυνομικός τράβηξε το πιστόλι του και σκότωσε το Ροτβάιλερ.

Ο 76χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και φέρει πολλά τραύματα, ενώ οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια της επίθεσης, καθώς το ζώο του ανήκε, όπως αποδείχτηκε.

Το βίντεο περιέχει πολύ σκληρές εικόνες: