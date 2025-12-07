Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στη Νίκαια – Νέα συνέλευση σήμερα

0

Πού είναι τα μπλόκα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, ενώ κλειστή παραμένει και η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος του κόμβου.

Η παρουσία των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων είναι ισχυρή, ενώ δεκάδες παραγωγοί παραμένουν στο σημείο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους. Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν στα δύο την Αθηνών - Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες.

Οι επαφές και οι ζυμώσεις μεταξύ των αγροτικών συλλόγων είναι συνεχείς, καθώς αναζητείται κοινός βηματισμός για τα επόμενα βήματα του αγώνα τους. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί νέα γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκεται η άμεση καταβολή όλων των εκκρεμών ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η θεσμοθέτηση κατώτατων εγγυημένων τιμών που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, καθώς και η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα. Παράλληλα, οι αγρότες απαιτούν ριζική αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να διασφαλίζεται αποζημίωση στο 100% για την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα στρέφονται στην επόμενη εβδομάδα, οπότε αναμένεται να συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με στόχο τον πανελλαδικό συντονισμό των κινητοποιήσεων και την κοινή κλιμάκωση των δράσεων σε όλη τη χώρα.

Στα μπλόκα οι αγρότες σε Μπράλο και κόμβο της Θήβας

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στον Μπράλο αλλα και στον κόμβο της Θήβας έχοντας αποκλείσει την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας. Εξάλλου, σήμερα το μεσημέρι αναμένονται αποφάσεις από τους αγρότες της περιοχής Ορχομενού, οι οποίοι προγραμματίζουν ακόμη έναν αποκλεισμό στο Κάστρο Βοιωτίας.

Η κίνηση των οδηγών από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η οδηγοί με την καθοδήγηση της Τροχαίας είναι υποχρεωμένοι να κινούνται μέσα από επαρχιακούς δρόμους με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.

Στη Φθιώτιδα, οι αγρότες από χθες το απόγευμα, επισκέπτονται χωριά για να κάνουν περισσότερο έντονη την παρουσία τους και να συγκεντρώσουν και νέα τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου.

Μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

Μπλόκα και στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Ειδικότερα, από το μεσημέρι του Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην γέφυρα της κοινότητας Ξηροπήγαδο, ενώ κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει και αγρότες από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, όπου σε σχεδόν καθημερινή βάση προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητόδρομων Πατρών - Κορίνθου και Πατρών - Πύργου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου.