Σε ετοιμότητα Περιφέρειες και δήμοι στην Θεσσαλία για υπερχειλίσεις ποταμών

Τα μεγάλα προβλήμα είναι στο δυτικό κομάτι του Νομού

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας όπως και οι δήμοι της Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις, που συνεχίζονται και σήμερα με αμείωτο ρυθμό στην περιοχή, έχουν σημάνει συναγερμό για πιθανές υπερχειλίσεις ποταμών.

Σε δηλώσεις προς το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος τονίζουν πως είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όμως λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων βρισκόμαστε σε επιφυλακή και συνεχή έλεγχο της στάθμης των νερών στα ποτάμια της περιοχής.