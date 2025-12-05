Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τραβάει το κοντάρι ο ένας, ακούμπησε στην τέντα πρώτα και μετά τον χτύπησε στο κεφάλι»

0

Πώς περιέγραψε ο αυτόπτης μάρτυρας τον μοιραίο καβγά που έγινε μεσοπέλαγα μεταξύ του θύματος και των δύο κατηγορούμενων

Ο μάρτυρας που θεωρείται κομβικής σημασίας στην υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και περιέγραψε πώς τη μοιραία ημέρα είδε επεισόδιο μεσοπέλαγα με ανθρώπους που επέβαιναν σε δύο σκάφη, στην Ερέτρια.

Επαγγελματίας ψαράς ο Ευάγγελος Ασμάνης υποστήριξε πως υπήρξε αυτόπτης του διαπληκτισμού που είχε ο Σήφης Βαλυράκης με τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες. Όπως κατέθεσε, το πρωινό της 24ης Ιανουαρίου 2021 πήγε στην Ερέτρια «για να δω ποιοι βουτάνε και παίρνουν τα καβούρια της θάλασσας» καθώς συνάδελφοι του έλεγαν «ότι βουτάνε και χαλάνε το ψάρεμα λιμενικοί και αστυνομικοί».

Ο μάρτυρας από τη στεριά είπε πως είδε τρεις ανθρώπους στην περιοχή αλλά και ένα καΐκι που ερχόταν από την Αγία Τριάδα.

«Από τα σπίτια της Ερέτριας ακούστηκε ένας ήχος από κρις κραφτ. Το ένα έσκαγε μύτη από Αγία Τριάδα και το κρις κραφτ δεν πρέπει να δούλευε σωστά η μηχανή του, το κατάλαβα από το θόρυβο…», περιέγραψε και συνέχισε λέγοντας: «Μπήκε το καΐκι μπροστά από το κρις κραφτ και του έκλεισε το δρόμο. Τυχαία; Σύμπτωση; Δεν το ξέρω. Εγώ αυτό είδα. Πλώρη ο ένας, πλώρη και ο άλλος και το αλιευτικό προσπέρασε και η πρύμνη του ήταν στην πλώρη του άλλου. Το κρις κραφτ προχωρούσε πολύ αργά. Το καΐκι ήταν ανάποδα και πήγαιναν παράλληλα. Τα έβλεπα αυτά περίπου από 150 μέτρα απόσταση».

Ο μάρτυρας μετέφερε στο δικαστήριο τον καβγά που, όπως είπε, άκουσε.

«Από το καΐκι του έλεγαν «πού πας; Δεν ξέρεις ότι απαγορεύεται; Πού πας ρε κ…ογερε; Θα πάρουμε το λιμεναρχείο. Αυτός που το κρις κραφτ έλεγε “να πάρετε το λιμεναρχείο, είναι απόφαση, δεν είναι νόμος”. Μετά του έλεγαν “φύγε” και έβριζαν τη γυναίκα του», ανέφερε και πρόσθεσε πως από την ακτή είδε στη θάλασσα να «τραβάει το κοντάρι ο ένας, ακούμπησε στην τέντα πρώτα και μετά τον χτύπησε στο κεφάλι».

«Ήταν το κοντάρι γιατί το είχαν στην τέντα, δεν ήταν γάντζος. Το κοντάρι αυτό ήταν 3,5-4 μέτρα, το έχουμε στα σκάφη για να σπρώχνουμε. Του κατάφερε 2-3 χτυπήματα. Τώρα που τον βρήκε; Στο κεφάλι; Στον ώμο; Πάντως, στο πάνω μέρος. Αφού τον χτύπησαν τον έφεραν δύο βόλτες με το σκάφος γκαζωμένοι. Δεν έπεσε στη θάλασσα, ούτε με το κούνημα. Μετά το καΐκι ξεκίνησε προς τα εμπρός, έγειρε κι έπεσε στη θάλασσα. Έκαναν αυτοί στροφή και λέω “πάνε να τον σηκώσουν”, ο ένας ήταν σκυμμένος και λέω “θα τον μαζέψουν”, αλλά αυτοί έφυγαν. Φαινόταν ότι έπεσε στη θάλασσα γιατί φορούσε τη φόρμα που σε κρατά στον αφρό», κατέθεσε ο μάρτυρας ο οποίος υποστήριξε πως αμέσως μετά έφυγε γιατί φοβήθηκε.

«Φοβήθηκα θα έλεγαν ότι έκανα ζημιά. Όπως και οι άλλοι, δεν ήμουν μόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά και υποστήριξε πως το περιστατικό μαθεύτηκε στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια έμαθε ποιος ήταν ο νεκρός αλλά του είπαν να μην μιλήσει γιατί θα μπλέξει.

«Τότε έλεγαν ότι τον έφαγε η οικογένεια για να πάρει αποζημίωση», είπε και περιέγραψε πως έπειτα από λίγες ημέρες μίλησε σε συγγενικό πρόσωπο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

«Του είπα περίπου τι έγινε. Του λέω “τον χτύπησαν τον άνθρωπο, τον έφαγαν”. Μου είπε ήσουν μπροστά; Εγώ δεν είπα την πρώτη φορά, του είπα απλώς ότι το ξέρω», ανέφερε.

Ο μάρτυρας υποστήριξε πως δεν πήγε από την πρώτη στιγμή στο Λιμεναρχείο γιατί δεν τους είχε εμπιστοσύνη.

«Μόνο λιμενική αρχή δεν είναι! Μια φορά είχα βρει ένα αρχαίο κράνος και το παρέδωσα. Μετά με έβαλαν να τους δείξω πού το βρήκα…», κατέθεσε.

Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι όταν κατέθεσε στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας του είπαν να μη φοβάται τίποτα. Του έδωσαν να υπογράψει μια κατάθεση με την οποία θα κάλυπτε όσα είδε. «Μου είπαν να μη φοβάμαι τίποτα πλέον. Μετά με πήραν από τη ΓΑΔΑ και τους είπα αυτά που είδα. Μου μίλησαν αλλιώς οι άνθρωποι εκεί και τους είπα όσα είδα» είπε.

Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε πως μετά την κατάθεση του στις Αρχές επιχείρησαν να του δώσουν χρήματα για να αναιρέσει όσα είχε πει ενώ μίλησε και για πράξεις εκφοβισμού.

Όταν δε κλήθηκε από την έδρα να εξηγήσει «για ποιο λόγο πήγατε αυτή την ημέρα από τη Χαλκίδα στην Ερέτρια» εκείνη την ημέρα ο μάρτυρας απάντησε: «Για το καλό της αλιείας μας, της παράκτιας. Αστυνομικοί και λιμενικοί έβγαζαν παράκτια λιθρύνους και μας κατέστρεφαν. Πήγα να δω ποιοι είναι, σε περίπτωση που έρθουν να κάνουν παρατήρηση σε εμένα να τους πω ότι “εσείς τι κάνετε”».

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου