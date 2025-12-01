Δίκη για τη Novartis: «Δεν έχει λογική να δωροδοκηθεί κάποιος που δεν έχει αρμοδιότητα για να λάβει απόφαση», κατέθεσε ο Σκέρτσος

0

«Ο Γιάννης Στουρνάρας είναι ένας βαθιά έντιμος άνθρωπος και πατριώτης»

«Ως μια από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας» χαρακτήρισε την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος καταθέτοντας στη δίκη, σε δεύτερο βαθμό, των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

Ο κ. Σκέρτσος ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα καθώς προτάθηκε από τον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, αφού, την επίμαχη περίοδο, ήταν διευθυντής του υπουργικού του γραφείου.

«Δεν έχει λογική να δωροδοκηθεί κάποιος που δεν έχει αρμοδιότητα για να λάβει απόφαση» κατέθεσε ο υπουργός αναφερόμενος στον κ. Στουρνάρα ο οποίος ήταν ένα από τα πολιτικά πρόσωπα που μπήκαν στο «κάδρο» της υπόθεσης μετά την καταθέσεις των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

«Ο Γιάννης Στουρνάρας είναι ένας βαθιά έντιμος άνθρωπος και πατριώτης. Όλη η Ελλάδα χρωστάει στον Στουρνάρα γιατί έσωσε τη χώρα. Δεν μπορώ να δεχτώ οτιδήποτε αφορά στο ήθος του» τόνισε ο μάρτυρας ο οποίος σημείωσε πως ο κ. Στουρνάρας εκείνη την περίοδο κλήθηκε να υλοποιήσει αποφάσεις που είχαν ήδη ληφθεί.

«Ο κ. Στουρνάρας όταν ανέλαβε το 2012 το ΥΠΟΙΚ κλήθηκε ως μη πολιτικό πρόσωπο να υλοποιήσει δεσμεύσεις του πρώτου και του δευτέρου μνημονίου, όπως το συμψηφισμό και την εξόφληση οφειλών σε φαρμακευτικές εταιρίες. Ο κ. Στουρνάρας δεν είχε καμία εμπλοκή στο σχεδιασμό και την ψήφιση αυτού του σχεδίου. Το να κατηγορείται ότι χρηματίστηκε για να υλοποιήσει μια απόφαση που είχε ήδη υλοποιηθεί, είναι αστείο» είπε και πρόσθεσε πως οι αποφάσεις που ελήφθησαν «ήταν πολιτικές και αφορούσαν στα μνημόνια για να διασωθεί η ελληνική οικονομία».

Ανακαλώντας στη μνήμη του την περίοδο που βρισκόταν στη θέση του διευθυντή του γραφείου του κ. Στουρνάρα ο κ. Σκέρτσος κατέθεσε πως δεν είχε εικόνα του προγράμματος και των συναντήσεων του υπουργού, ωστόσο , υπογράμμισε πως «μελετώντας αυτή την υπόθεση, το να συναντά ένας υπουργός εκπροσώπους συνδέσμων -όπως ήταν ο Φρουζής πρόεδρος του ΣΦΕΕ- είναι μέσα στα καθήκοντα του, χωρίς αυτό να σημαίνει χρηματισμό όπως κατέθεσαν οι ψευδομάρτυρες» .

Ο κ. Σκέρτσος ανέφερε πως εκείνη την εποχή υπήρχαν τεράστια χρέη προς τις ασφαλιστικές φαρμακευτικές εταιρίες, έπρεπε να απομειωθεί το δυσθεώρητο έλλειμμα. «Θεωρώ σκανδαλώδες ότι το ελληνικό δημόσιο δεν είχε σύστημα να ελέγχει τις δαπάνες. Τα υπόλοιπα δεν είναι αρμοδιότητα δική μου να τα κρίνω. Το ελληνικό δημόσιο είχε να διαχειριστεί 6,5 δις προς τις φαρμακευτικές και τους οργανισμούς. Αυτό θεραπεύτηκε στα χρόνια των μνημονίων όταν η χώρα απέκτησε τους κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου» είπε χαρακτηριστικά.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου