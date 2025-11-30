Τραγωδία στην Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, ένας νεκρός και δύο τραυματίες

0

Το θανατηφόρο συμβάν έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Λούτσας το τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν Ι.Χ. εξετράπη της πορείας του, παρασύροντας τρία άτομα, με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να χάσει τη ζωή του.

Λίγο μετά τις 00:30, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του Ι.Χ., κινούμενος επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Τρία άτομα, τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν κάθετα τον δρόμο παρασύρθηκαν, με τα δύο να τραυματίζονται ελαφρά, αλλά τον τρίτο να χάνει σχεδόν ακαριαία τη ζωή του, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο οδηγός του οχήματος επίσης τραυματίστηκε ελαφρά.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.