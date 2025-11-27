Θρήνος για τον 19χρονο ΕΠΟΠ που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο: «Ο γιος μου ήταν καινούργιος, δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα εκεί» είπε ο πατέρας του

0

Πώς έγινε η τραγωδία

Βυθισμένες στο πένθος είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις από τον χαμό του 19χρονου ΕΠΟΠ ο οποίος σκοτώθηκε σε προγραμματισμένη άσκηση στο πεδίο βολής Αφάντου του 6ου ΕΤΕΘ, στη Ρόδο.

Η σορός του άτυχου Ρ.Γ. θα μεταφερθεί σήμερα το μεσημέρι στην Κρήτη με C-130, ενώ η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

Ο πατέρας του άτυχου στρατιώτη έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση στο Facebook.

«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω του γάμου σου αγάπη μου χα χω χαρές να κάνω…Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες αλλά δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση», έγραψε.

Ο άτυχος νέος μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε κλείσει τα 19 του χρόνια και είχε αποφασίσει να γίνει Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας και την βασική του εκπαίδευση στη Λαμία.

Βρισκόταν στο στρατόπεδο της Ρόδου μόλις δύο ημέρες, ενώ η μοιραία άσκηση φέρεται να ήταν η πρώτη του στη νέα μονάδα.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του πατέρα του Ραφαήλ, ο οποίος υπηρετεί ως Διοικητής Λιμενικού Σταθμού στον Κόκκινο Πύργο της Κρήτης. Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega, ο πατέρας Μ.Γ. περιέγραψε τη δραματική στιγμή που ενημερώθηκε:

«Το παιδί δυστυχώς "έφυγε". Ήταν μία άσκηση να κάνει ο γιος μου το πρωί και από ό,τι μου είπανε μία χειροβομβίδα εξερράγη, πήγανε να τη δουν με έναν άλλο πυροτεχνουργό και ο γιος μου ήταν καινούργιος, δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα εκεί πέρα, δεύτερη μέρα».

Ο πατέρας θα βρεθεί στη Ρόδο για να παραλάβει τη σορό του παιδιού του: «Χθες (σ.σ. την Τρίτη) έφυγα και εγώ από τη Ρόδο και θα ξαναπάω να τον φέρω τώρα στην κούτα. Καινούργιος ήταν, πήγαινε για εκπαίδευση, ήταν χαρούμενος, το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος, 19 χρόνων».

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης στο 6ο ΕΤΕΘ Ρόδου, που βρίσκεται στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν δύο στρατιώτες πυροτεχνουργοί που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, έλαβαν εντολή να μεταβούν στο πεδίο βολής της περιοχής Αφάντου, προκειμένου να επιθεωρήσουν τον οπλισμό, που θα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια από στελέχη και οπλίτες της μονάδας.

Μεταξύ του οπλισμού υπήρχαν και αμυντικές χειροβομβίδες, μία από τις οποίες απασφάλισε κατά τη μεταφορά, με αποτέλεσμα να εκραγεί.

Η πληροφόρηση που είχε η οικογένεια του 19χρονου, σύμφωνα με το cretalive είναι πως: «Κατά την αποσφράγιση του κυτίου μεταφοράς με τις χειροβομβίδες φέρεται να αποσυνδέθηκε η περόνη της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε βαρύτατα τον 39χρονο επιλοχία στη Ρόδο».

Οι έρευνες συνεχίζονται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά όλα τα στοιχεία μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε ατύχημα, όμως και πάλι θα αξιολογηθούν και θα σταθμιστούν όλες οι πτυχές και όλες οι παράμετροι.

Σημαντική σε κάθε περίπτωση αναμένεται να είναι και η μαρτυρία του 39χρονου επιλοχία, ο οποίος εκτιμάται ότι θα διαφύγει τον κίνδυνο ζωής, αν και, δυστυχώς, έχει ακρωτηριαστεί στο χέρι.