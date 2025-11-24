Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ημέρες – Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν

0

Οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια

Νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από αύριο στη βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη (26/11) σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο 29/11 και στα ανατολικά την Κυριακή 30/11.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Μεθαύριο Τετάρτη (26/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27/11) και την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. Την Παρασκευή (28/11) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Για ισχυρή κακοκαιρία αυτή την εβδομάδα προειδοποιούν και οι μετεωρολόγοι. Ειδικότερα, με ανάρτησή του στα social media ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, έκανε λόγο για έντονη κακοκαιρία τύπου «Π».

«Αυτή τη φορά, εκτός από τη δυτική Ελλάδα, θα επηρεαστεί το σύνολο της χώρας, με τα φαινόμενα να έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα (καιρός τύπου “Π” ).

Στις περιοχές αυτές δεν αποκλείεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα.( 150mm) σε διάστημα 3-4 ημερών.

Οι βροχές ουσιαστικά θα ξεκινήσουν την Τρίτη στα δυτικά και σταδιακά από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι το Σάββατο θα επηρεάσουν κυρίως τις παραπάνω περιοχές.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και θα κρατήσουν τα χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα (1600m).

Την Παρασκευή (από το ξημέρωμα) οι βροχές θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και στην Αττική.

Για τη συνέχεια, ο Δεκέμβρης αναμένεται να κάνει ποδαρικό με ήπιο καιρό».