Ανήλικοι συνεπλάκησαν στη Βάρκιζα – Οκτώ συλλήψεις και τέσσερις τραυματίες

Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 23/11 στην περιοχή της Βάρκιζας.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα δύο ομάδες ανηλίκων συγκρούστηκαν μεταξύ τους στην λεωφόρο Ποσειδώνος. Κατά την συμπλοκή ένας 17χρονος και ένας 16χρονος τραυματίστηκαν από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκαν, αντίστοιχα, στο «Ασκληπιείο» Βούλας και στο νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Επίσης δύο ακόμα άτομα, ένας 19χρονος και ένας 16χρονος, τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από σωματική επίθεση που δέχθηκαν.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., για το περιστατικό συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα. Οι 4 τραυματίες καθώς και δύο 17χρονοι, ένας 18χρονος και ένας 20χρονος, που φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και -κατά περίπτωση- για παραβίαση του νόμου περί όπλων.