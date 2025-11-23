Μετρούν τις πληγές τους σε Ήπειρο και Κέρκυρα από την κακοκαιρία – Κόπηκαν στα δύο δρόμοι και αποκλείστηκαν χωριά

0

Μεγάλες οι καταστροφές

Τις πληγές της από την κακοκαιρία μετρά η Δυτική Ελλάδα. Ειδικό κλιμάκιο μεταβαίνει στην Κέρκυρα για καταγραφή των ζημιών ενώ κυρίως στην Ήπειρο υπάρχουν πλημμυρισμένες εκτάσεις, αποκλεισμένα χωριά από κατολισθήσεις και λασπόνερα.

Στην Κέρκυρα, παρά το γεγονός ότι γίνεται κάποια προσπάθεια αποκατάστασης, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς ο καιρός ανοίγει για λίγο και στη συνέχεια επανέρχονται οι βροχές. Το βράδυ σημειώθηκε και πάλι αρκετή βροχόπτωση, όχι τόσο έντονη όσο τις προηγούμενες ημέρες, αλλά αρκετή ώστε να διατηρεί το έδαφος μουσκεμένο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους.

Μετά την κακοκαιρία και εξαιτίας των πολλών νερών το έδαφος παραμένει ασταθές.

Σε σπίτια που βρίσκονται σε ψηλότερα σημεία, το υπέδαφος έχει διαβρωθεί, δημιουργώντας κινδύνους. Στο χωριό Καρουσάδες, κατολίσθηση προκάλεσε προβλήματα, φέρνοντας λάσπες και φερτά υλικά στα σπίτια.

Στην παραθαλάσσια περιοχή του Αρίλλα, το νερό μπήκε σε σπίτια και επιχειρήσεις και κατέστρεψε συσκευές και έπιπλα. Ο παραλιακός δρόμος υπέστη σοβαρή ζημιά και είναι μη προσβάσιμος. Αυτοψία τεχνικών κλιμακίων του Δήμου Β. Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Υπ. Κλιματικής Κρίσης θα ξεκινήσει από αύριο Δευτέρα, προκειμένου να προσδιοριστεί η έκταση των ζημιών και να αρχίσουν οι αποζημιώσεις αλλά και οι επισκευές στις δημόσιες υποδομές.

«Χρειάζεται χρόνος, σοβαρή μελέτη, να επουλώσουμε τις πληγές»

Ο Γιώργος Μαχειμάρης, δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας μίλησε στο ΕΡΤnews και τόνισε πως «πρόκειται για δραματική κατάσταση που επικρατεί σε 20 κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, με έλλειψη υδροδότησης, ρεύματος, προσπελασιμότητας και βέβαια το πιο σημαντικό, επικινδυνότητας για τους ανθρώπους που είναι μέσα στα χωριά, όχι κάπου απομακρυσμένα».

«Επιχειρούμε όλα τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας, Δήμου, Περιφέρειας, ΕΜΑΚ. Όλοι μας είμαστε συνεχώς, για να προφυλάξουμε και ζωές ανθρώπων από ατυχήματα», σημείωσε.

Υπογράμμισε δε πως χρειάζεται αρκετός χρόνος, μια πολύ σοβαρή μελέτη, μία επέμβαση, να επουλώσουμε τις πληγές και παράλληλα να προφυλάξουμε για τα επόμενα χρόνια.

«Όλα τα σχολεία και όλες οι λειτουργίες πολιτιστικών κέντρων, δεν θα λειτουργήσουν ούτε αύριο», είπε.

Μεγάλες καταστροφές σε Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία

Στα Ιωάννινα συνεχίζεται ακόμα βροχόπτωση και οι κάτοικοι ελπίζουν να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών. Στην περιοχή της Πεδινής, έχουν σχηματιστεί λίμνες. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, καθώς σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων είναι συνηθισμένο.

Παρότι σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με χθες, το νερό παραμένει, δημιουργώντας εικόνα λίμνης μέσα στα χωράφια. Ο παράλληλος δρόμος της Εγνατίας είχε χθες πλημμυρίσει, αλλά σήμερα το νερό έχει απομακρυνθεί, γεγονός θετικό.

Η θερμοκρασία έχει πέσει σημαντικά στα Ιωάννινα και έχουν εμφανιστεί τα πρώτα χιόνια στα γύρω βουνά. Η κακοκαιρία παραμένει έντονη τόσο στην πόλη όσο και γενικότερα στην Ήπειρο.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν εντυπωσιακές εικόνες από διάφορες περιοχές. Στη Φιλιππιάδα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης αλόγου, το οποίο είχε εγκλωβιστεί στις λάσπες και στα πλημμυρισμένα χωράφια. Η Ειδική Διασωστική Ομάδα Πολλαπλών Αποστολών Πρέβεζας εντόπισε και απεγκλώβισε το ζώο, προσφέροντας βοήθεια σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.

Αντίστοιχες εικόνες καταγράφονται σε ολόκληρη την Ήπειρο. Στα Τζουμέρκα, αλλά και στα Άγναντα, η Πυροσβεστική παρείχε βοήθεια σε κατοίκους που είχαν ανάγκη, μεταφέροντας ακόμη και ιατρικό εξοπλισμό, όπως φιάλη οξυγόνου, σε ασθενή που το χρειαζόταν άμεσα.

Η περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας, με δρόμους κατεστραμμένους ή αποκλεισμένους, καθώς και ζητήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι αύριο αναμένεται καλύτερος καιρός, ωστόσο από μεθαύριο προβλέπεται εκ νέου επιδείνωση, με νέες βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Τεχνικά κλιμάκια στην Κέρκυρα

Από αύριο, Δευτέρα 23/11 το πρωί αναμένεται να ξεκινήσουν τα τεχνικά κλιμάκια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αλλά και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, προκειμένου να καταγράψουν κάθε ζημιά που έχει γίνει για να μπορέσει να αρχίσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η διαδικασία αποζημιώσεων αλλά και επισκευής όσων δημόσιων υποδομών έχουν καταστραφεί.