Τραγωδία στο Παγκράτι: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή μπροστά στα μάτια της ΑμεΑ κόρη της

Σοκαρισμένη η κοπέλα της συμπαραστέκεται ψυχολόγος

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Παγκράτι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι, δυο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια το ένα από αυτά παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά μια 75χρονη που περνούσε από το σημείο. Μαζί ήταν και η ΑμεΑ κόρη της, που δεν τραυματίστηκε, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η 75χρονη μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείου όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Η κόρη της μεταφέρθηκε στο ΑΤ Παγκρατίου όπου της συμπαραστέκεται ψυχολόγος της ΕΛΑΣ.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.